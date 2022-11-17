Будете удивлены! Какие модели джинсов полнят, а какие делают стройнее

Выгодно подчеркнуть фигуру и скрыть некоторые ее недостатки можно благодаря удачно подобранным джинсам. Важны не только фасон, но цвет и отсутствие принтов.
Какие модели джинсов лучше всего выбирать, чтобы выглядеть стройнее, рассказываем на Styler.
Джинсы темного цвета являются лучшим вариантом, чтобы фигура визуально выглядела более стройно. Они скрывают широкие бедра и делают ноги похуже.
Не выбирайте рваные джинсы и потертые. Такая "отделка", равно как и светлый цвет только подчеркнут недостатки фигуры.
Такие джинсы делают фигуру более стройной (фото: freepik.com)
Прямые джинсы делают бедра слегка уже. Также они хорошо "садятся" по фигуре, сглаживая все изгибы. Однако очень важно, чтобы крой был прямым, а не сужался к низу.
Слегка расширенные внизу джинсы зрительно убирают несколько лишних килограммов. Их довольно легко совмещать с рубашками или блузами.
Единственное, стоит сразу брать две пары джинсов. Одни укоротить, чтобы носить с балетками. Другие оставить длинными и одевать до высоких каблуков.
Джинсы с высокой посадкой благодаря своему крою скрывают живот и создают эффект длинных ног. Если выбрать такие в темных тонах, то ноги будут выглядеть более изящно.
Пример удачной модели (фото: freepik.com)
Зачастую модные модели джинсов совершенно невыгодно подчеркивают фигуру. Не следует покупать джинсы с принтами или яркими вышивками и узорами.
Такая отделка привлекает излишнее внимание к бедрам. По этой же причине не выбирайте модели с внешними пуговицами в зоне талии.
Полнить могут и джинсы "правильных" фасонов, но которые плохо на вас "сидят". Идеально, чтобы в зоне промежности не образовывалось складок, или наоборот, промежность не свисала. Поскольку это привлекает внимание к бедрам.
Сейчас в моде фасоны с низкой талией, но такие лишний раз подчеркнут недостатки фигуры. Поэтому следует их избегать.
Пример удачной модели (фото: freepik.com)
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