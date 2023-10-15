Будете виглядати, як "гусінь". Стилістка показала, які пуховики не варто купувати на зиму

Як вибрати стильний пуховик

"Взимку по місту раптом починають повзати "величезні гусені" всіх кольорів та розмірів або "літають хмаринки" дивних відтінків, бо обрати гарний пуховик - ще те завдання", - пише стиліст.

Вона ділиться порадами, які допоможуть обрати вдалий варіант пуховика, який прослужить кілька років і матиме стильний вигляд.

"Мінімальна довжина - має закривати закриває сідниці, а краще - до середини стегна. Бо вкорочені курточки виглядають трохи дивно, коли на вулиці -10 градусів. Крім того, що це не трендово, це ще й може нашкодити ниркам", - каже Шевченко.

Пуховик має бути до середини стегна, або подовжений.

"Тканина - повинна бути матова, гладка. І бажано, щоб вона не була жмакана, мов лежала на складі 10 років та чекала свого часу. Підкладка може бути синтетична, але щільна, яка не електризується та дихає. Не хотілось би, щоб ви застудились через те, що ваша куртка не виводить тепло та вологу", - додає стиліст.

Як вибрати стильний пуховик (фото: purpur.stylist)

Вона радить вибирати моделі із високим комірцем, щоб не мотати навколо шиї три шари шарфів.

"У пуховика має бути гарна фурнітура. Найліпше, якщо вона виробництва YKK. Бо для верхнього одягу якісна фурнітура - то база", - говорить стиліст.

Пуховик має бути достатньо об'ємним, щоб надягти під нього светр чи худі. Верхній одяг не має вас обтягувати - треба міряти його на светр.

"Важливо, щоб пуховик був легким, бо ми і так носимо на собі гору проблем, не треба додавати туди ще й вагу пуховика. Взимку авітаміноз, ми втомлюємось швидше, вас буде бісити важкий одяг", - додає експерт.

Як вибрати стильний пуховик (фото: purpur.stylist)

Які пуховики вже не в моді

"Шкірзам, галографіка, "барашек" - зараз абсолютно неактуальні. І так - можете мене ненавидіти, але ваші дорогущі парки - тепер теж неактуальні", - пояснює стиліст.

Хутра на пуховику не повинно бути - ні штучного, ні натурального. І цей тренд діятиме ще 5 найближчих років, за словами Шевченко.

"Моделі, у яких багато швів і дрібні ряди - теж неактуальні. Між рядами має бути 13-15 см. Інакше будете тією самою гусеницею серед зими. Такі пуховики ще й візуально збільшують", - каже експерт.

Також пуховик не повинен закінчуватись в зоні колін. Це - неактуальна довжина.

Як вибрати стильний пуховик (фото: purpur.stylist)