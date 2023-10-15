Будете выглядеть, как "гусеница". Стилистка показала, какие пуховики не стоит покупать на зиму

Как выбрать стильный пуховик

"Зимой по городу вдруг начинают ползать "огромные гусеницы" всех цветов и размеров или "летают тучки" странных оттенков, потому что выбрать хороший пуховик - еще та задача", - пишет стилист.

Она делится советами, которые помогут выбрать удачный вариант пуховика, что прослужит несколько лет и будет выглядеть стильно.

"Минимальная длина - должна закрывать закрывающие ягодицы, а лучше - до середины бедра. Потому что укороченные курточки выглядят немного странно, когда на улице -10 градусов. Кроме того, что это не трендово, это еще и может навредить почкам", - говорит Шевченко.

Пуховик должен быть до середины бедра или удлинен.

"Ткань - должна быть матовая, гладкая. И желательно, чтобы она не была жмакана, словно лежала на складе 10 лет и ждала своего времени. Подкладка может быть синтетической, но плотной, которая не электризуется и дышит. Не хотелось бы, чтобы вы простудились потому, что ваша куртка не выводит тепло и влагу", - добавляет стилист.

Как выбрать стильный пуховик (фото: purpur.stylist)

Она советует выбирать модели с высоким воротником, чтобы не мотать вокруг шеи три слоя шарфов.

"У пуховика должна быть хорошая фурнитура. Лучше всего, если она производства YKK. Потому, что для верхней одежды качественная фурнитура - это база", - говорит стилист.

Пуховик должен быть достаточно объемным, чтобы надеть под него свитер или худи. Верхня одежда не должна вас обтягивать - нужно мерить ее на свитер.

"Важно, чтобы пуховик был легким, потому что мы и так носим на себе верх проблем, не надо добавлять туда еще и вес пуховика. Зимой авитаминоз, мы устаем быстрее, вас будет бесить тяжелая одежда", - добавляет эксперт.

Как выбрать стильный пуховик (фото: purpur.stylist)

Какие пуховики уже не в моде

"Кожзам, галографика, "барашек" - сейчас совершенно неактуальны. И да - можете меня ненавидеть, но ваши дорогие парки - теперь тоже неактуальны", - объясняет стилист.

Меха на пуховике не должно быть - ни искусственного, ни натурального. И этот тренд будет действовать еще 5 ближайших лет, по словам Шевченко.

"Модели, у которых много швов и мелкие ряды - тоже не актуальные. Между рядами должно быть 13-15 см. Иначе будете той же гусеницей среди зимы. Такие пуховики еще и зрительно увеличивают", - говорит эксперт.

Также пуховик не должен заканчиваться в зоне колен. Это - неактуальная длина.

Как выбрать стильный пуховик (фото: purpur.stylist)