Будете спати міцно. Названо продукти, які допоможуть заснути за лічені хвилини

Важливість достатньої кількості сну для нашого здоров'я неможливо переоцінити. А всього кілька змін в харчуванні допоможуть вам заснути за лічені хвилини.

Про це розповіли у популярному виданні Realbuzz.

Молочні продукти

За словами експертів молочні продукти такі як йогурт і молоко містять триптофан - це амінокислота, що допомагає підвищити рівень серотоніну та мелатоніну в організмі, які сприяють хорошому сну. Також ця речовина міститься в індичці.

До того ж молочні продукти містять кальцій, дефіцит якого в раціоні може спричинити порушення сну.

Вівсянка

Попри те, що багато хто асоціює вівсянку зі сніданком, ця крупа також є хорошим природним джерелом мелатоніну, який часто приймають як снодійне.

Щоб як можна скоріше заснути, спробуйте з’їсти невеличку миску вівсяної каші.

Банан

Якщо ви страждаєте від м’язових спазмів або судом протягом ночі, можливо, вам не вистачає магнію та калію. Ці вітаміни допомагають розслабити м’язи та підтримувати їх належну роботу. Фрукт, також як і молочка, містить триптофан, що допомогає швидко заснути.

Вишня

Багато хто приймає мелатонін, як добавку. Однак цієї речовини вистачає у вишнях, що, крім покращення сну, також позитивно впливає на загальний стан здоров’я. Тому перед сном можна поїсти свіжих вишень або випити сік.

Насіння льону

Насіння льону чудово підвищують рівень серотоніну, який регулює сон, завдяки високому вмісту триптофану та омега-3 жирних кислот . Омега-3 бореться з тривогою, депресією та стресом, які є основними причинами безсоння.