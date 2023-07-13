Будете спать крепко. Названы продукты, которые помогут уснуть за считанные минуты

Важность достаточного количества сна для нашего здоровья невозможно переоценить. А всего несколько изменений в питании помогут вам заснуть за считанные минуты.

Об этом рассказали в популярном издании Realbuzz.

Молочные продукты

По словам экспертов, молочные продукты, такие как йогурт и молоко, содержат триптофан - это аминокислота, которая помогает повысить уровень серотонина и мелатонина в организме, способствующих хорошему сну. Также это вещество содержится в индейке.

К тому же молочные продукты содержат кальций, дефицит которого в рационе может повлечь за собой нарушение сна.

Овсянка

Несмотря на то, что многие ассоциируют овсянку с завтраком, эта крупа также является хорошим природным источником мелатонина, которое часто принимают как снотворное.

Чтобы поскорее заснуть, попробуйте съесть небольшую миску овсяной каши.

Банан

Если вы страдаете от мышечных спазмов или судорог в течение ночи, возможно, вам не хватает магния и калия. Эти витамины помогают расслабить мышцы и поддерживать их нормальную работу. Фрукт, так же как и молочка, содержит триптофан, который помогает быстро уснуть.

Вишня

Многие принимают мелатонин, как добавку. Однако этого вещества достаточно в вишнях, что, кроме улучшения сна, также положительно влияет на общее состояние здоровья. Поэтому перед сном можно поесть свежих вишен или выпить сок.

Семена льна

Семена льна прекрасно повышают уровень серотонина, регулирующего сон, благодаря высокому содержанию триптофана и омега-3 жирных кислот . Омега-3 борется с тревогой, депрессией и стрессом, которые являются основными причинами бессонницы.