Будете мати недолугий вигляд: які шорти не варто купувати навіть на розпродажі (фото)

Обов’язковий атрибут літнього гардероба - шорти. Зараз їх можна придбати майже у кожному магазині одягу. Однак, важливо дотримуватись кількох простих правил, що б не мати недолугий вигляд.
Про це повідомила стиліст Дар’я Григора в Instagram.
Шорти чудово поєднуються з топами, футболками та сорочками. Щоб не спотворити свою фігуру, варто уникати:
Антитренд шортів у 2023 (pinterest)
Стиліст показала 16 варіантів шортів з мас-маркету, які будуть в моді у 2023 році.
Модні шорти на літо 2023 (instagram.com/dar_odarka)
Багатошаровість в цьому сезоні теж вийшла з моди. Тепер надягати з шортами топ, кофту і легку курточку варто лише, якщо ви відправляєтеся в ліс або на дачу. А при виході в місто від такого варіанту краще відмовитися.
Також спортивні шорти поза спортзалом або домом - табу.
Не варто цього літа також носити шорти у поєднанні зі взуттям на танкетці. Ця комбінація застаріла і повернеться в моду не скоро.
Раніше стиліст показувала, з чим і як носити спідницю плісе, щоб виглядати стильно.
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