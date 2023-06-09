Будете выглядеть нелепо: какие шорты не стоит покупать даже на распродаже (фото)

Какие шорты не стоит покупать

Шорты отлично сочетаются с топами, футболками и рубашками. Чтобы не исказить свою фигуру, следует избегать:

Слишком короткие модели, от уровня окончания белья должно быть еще хотя бы 20 сантиметров ткани;

Слишком рваные шорты - антитренд. Лучше отдавать предпочтение минимально порванным;

Не покупайте шорты, слишком обтягивающие бедро;

Тонкие ткани - не вариант. Материал шорт должен держать форму, а не висеть как тряпка.

Антитренд шорт в 2023 (pinterest)

Актуальные шорты на лето

Стилист показала 16 вариантов шорт из масс-маркета, которые будут в моде в 2023 году.

Модные шорты на лето 2023 (instagram.com/dar_odarka)

С чем нельзя носить шорты

Многослойность в этом сезоне тоже вышла из моды. Теперь надевать с шортами топ, кофту и легкую курточку стоит только, если вы отправляетесь в лес или дачу. А при выходе в город от такого варианта лучше отказаться.

Также спортивные шорты вне спортзала или дома - табу.

Не стоит этим летом также носить шорты в сочетании с обувью на танкетке. Эта комбинация устарела и вернется в моду не скоро.