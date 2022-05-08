Будет жарко: синоптики дали экстремальный прогноз на лето для Киева

Погода в Киеве будет жаркой. Синоптики прогнозируют 30-градусные показатели, а припекать сильно начнет в июле, июнь же будет умеренным.
Об этом стало известно из прогноза ресурса Wisemeteo.
Так, в июне будут некоторые температурные колебания: первая декада месяца +17+23 градуса, во второй +20+28, а в третьей декаде показатели могут достигать +30 градусов. Осадков будет немало - дожди будут идти через день.
Скрин: Погода в Украине в июне 2022 (wisemeteo.com)
Июль будет для киевлян жарким. Первая декада прогнозируется с +21+26, а затем температура разгонится до +33 градусов. Осадков станет меньше.
Скрин: Погода в Украине в июле 2022 (wisemeteo.com)
Август, по некоторым прогнозам, также будет жарким и сухим. Осадков почти не будет. Небольшие дожди возможны только в середине месяца и в самом конце.
Отметим, что весь май для киевлян будет умеренно теплым. В целом температура будет колебаться на отметках +14+21 градус. Однако синоптики прогнозируют температурный скачок до +27 в середине месяца.
Скрин: Погода в Украине в мае 2022 (wisemeteo.com)
Раньше мы писали, что Укргидрометцентр дал прогноз погоды на май 2022.
Также украинцев предупредили о магнитные бури, которые будут накрывать Землю до конца мая.