Будет жарко: синоптики дали экстремальный прогноз на лето для Киева

Так, в июне будут некоторые температурные колебания: первая декада месяца +17+23 градуса, во второй +20+28, а в третьей декаде показатели могут достигать +30 градусов. Осадков будет немало - дожди будут идти через день.

Скрин: Погода в Украине в июне 2022 (wisemeteo.com)

Июль будет для киевлян жарким. Первая декада прогнозируется с +21+26, а затем температура разгонится до +33 градусов. Осадков станет меньше.

Скрин: Погода в Украине в июле 2022 (wisemeteo.com)

Август, по некоторым прогнозам, также будет жарким и сухим. Осадков почти не будет. Небольшие дожди возможны только в середине месяца и в самом конце.

Отметим, что весь май для киевлян будет умеренно теплым. В целом температура будет колебаться на отметках +14+21 градус. Однако синоптики прогнозируют температурный скачок до +27 в середине месяца.

Скрин: Погода в Украине в мае 2022 (wisemeteo.com)