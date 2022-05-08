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Буде спекотно: синоптики дали екстремальний прогноз на літо для Києва

Фото: Прогноз погоди на літо для Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Києві буде спекотною. Синоптики прогнозують 30-градусні показники, а припікати сильно почне у липні, червень же буде помірним.

Про це стало відомо з прогнозу ресурсу Wisemeteo.

Так, у червні будуть деякі температурні коливання: перша декада місяця +17+23 градуси, в другій +20+28, а в третій декаді показники можуть досягати +30 градусів. Опадів буде немало - дощі йтимуть через день.

Скрін: Погода в Україні у червні 2022 (wisemeteo.com)

Липень буде для киян спекотним. Перша декада прогнозується з +21+26, а потім температура розженеться до +33 градусів. Опадів поменшає.

Скрін: Погода в Україні у липні 2022 (wisemeteo.com)

Серпень, за деякими прогнозами, також буде жарким і сухим. Опадів майже не буде. Невеликі дощі можливі тільки в середині місяця і в самому кінці.

Зазначимо, що увесь травень для киян буде помірно теплим. Загалом температура коливатиметься на позначках +14+21 градус. Однак синоптики прогнозують температурний стрибок до +27 в середині місяця.

Скрін: Погода в Україні у травні 2022 (wisemeteo.com)

Раніше ми писали, що Укргідрометцентр дав прогноз погоди на травень 2022.

Також українців попередили про магнітні бурі, які накриватимуть Землю до кінця травня.

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