Буде спекотно: синоптики дали екстремальний прогноз на літо для Києва

Так, у червні будуть деякі температурні коливання: перша декада місяця +17+23 градуси, в другій +20+28, а в третій декаді показники можуть досягати +30 градусів. Опадів буде немало - дощі йтимуть через день.

Скрін: Погода в Україні у червні 2022 (wisemeteo.com)

Липень буде для киян спекотним. Перша декада прогнозується з +21+26, а потім температура розженеться до +33 градусів. Опадів поменшає.

Скрін: Погода в Україні у липні 2022 (wisemeteo.com)

Серпень, за деякими прогнозами, також буде жарким і сухим. Опадів майже не буде. Невеликі дощі можливі тільки в середині місяця і в самому кінці.

Зазначимо, що увесь травень для киян буде помірно теплим. Загалом температура коливатиметься на позначках +14+21 градус. Однак синоптики прогнозують температурний стрибок до +27 в середині місяця.

Скрін: Погода в Україні у травні 2022 (wisemeteo.com)