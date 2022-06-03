Вот что будет с вашим организмом, если каждый день съедать банан

Мы все выросли, слыша о том, что одно яблоко в день может отложить поход к врачу, но оказалось, что польза от банана может быть такой же. Бананы богаты витаминами и питательными веществами, и когда вы регулярно едите их, они помогают поддерживать и улучшать общее состояние здоровья. Другими словами, съедая банан в день, вы определенно сохраните здоровье.
Есть много преимуществ для вашего тела, когда вы едите банан каждый день, пишет Eat this, not that!
Сейчас, более чем когда-либо прежде, мы видим важность здоровья кишечника для общего самочувствия. Согласно обзору исследования 2017 года, опубликованному в журнале Nutrition Bulletin, бананы содержат резистентный крахмал, который увеличивает выработку короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для здоровья кишечника. Итак, мы можем поблагодарить бананы за стабилизацию нашего кишечника и обеспечение питательными веществами нашего микробиома.
Ежедневное употребление бананов может помочь нам достичь наших целей по снижению веса. Бананы, богатые клетчаткой и белком, надолго сохранят чувство сытости, несмотря на то, что в них чуть больше 100 калорий. Они даже вошли в список Healthline из 20 самых полезных для похудения продуктов на планете. Итак, в следующий раз, когда вы будете в продуктовом магазине, не забудьте взять их.
Когда вы думаете о продуктах, которые улучшают вашу кожу, вы, вероятно, думаете о лососе, авокадо или, может быть, грецких орехах, но бананы могут изменить правила игры, когда речь идет о здоровье кожи. Это все из-за витаминов и минералов в бананах, особенно марганца, который повышает уровень коллагена. Независимо от того, какие у вас проблемы с кожей - прыщи, морщины, сухость кожи - банан в день может помочь.
Бананы, особенно когда их едят до или после тренировки, могут способствовать повышению уровня энергии и избавлению от чувства усталости в течение дня. Результаты исследования спортсменов-мужчин, проведенного PLOS One в 2012 году, показали, что те, кто заправлялся спортивным напитком каждые пятнадцать минут, а не бананом и водой, в целом показали худшие результаты в велогонках на длинные дистанции. Следовательно, существует прямая корреляция между употреблением банана и повышением уровня энергии при выполнении упражнений.
Бананы известны своим калием, но знаете ли вы, что калий может помочь укрепить ваше сердце? Что ж, это абсолютно возможно, поэтому употребление одного банана в день может привести к здоровому сердцу. Большинство людей не потребляют достаточное количество калия в своем ежедневном рационе, что часто может иметь прямое влияние на контроль артериального давления и другие компоненты здоровья сердца. Кроме того, диета, богатая калием, то есть ежедневное употребление банана, может снизить риск сердечных заболеваний на 27%.
Кстати, специалисты рекомендуют быть осторожнее с молодой капустой - ее можно есть не всем.
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