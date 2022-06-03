Ось що буде з вашим організмом, якщо кожен день з'їдати банан

Ви будете підтримувати здоров'я вашого кишечника

Зараз, більш ніж будь-коли раніше, ми бачимо важливість здоров'я кишечника для загального самопочуття. Згідно з оглядом дослідження 2017 року, опублікованим в журналі Nutrition Bulletin, банани містять резистентний крохмаль, який збільшує вироблення коротколанцюгових жирних кислот, необхідних для здоров'я кишечника. Отже, ми можемо подякувати бананам за стабілізацію нашого кишечника і забезпечення поживними речовинами нашого мікробіома.

Ви можете схуднути

Щоденне вживання бананів може допомогти нам досягти наших цілей по зниженню ваги. Банани, багаті клітковиною і білком, надовго збережуть відчуття ситості, незважаючи на те, що в них трохи більше 100 калорій. Вони навіть увійшли в список Healthline з 20 найкорисніших для схуднення продуктів на планеті. Отже, наступного разу, коли ви будете в продуктовому магазині, не забудьте взяти їх.

Ви можете поліпшити свою шкіру

Коли ви думаєте про продукти, які покращують вашу шкіру, ви, напевно, думаєте про лосось, авокадо або, можливо, волоські горіхи, але банани можуть змінити правила гри, коли мова йде про здоров'я шкіри. Це все через вітаміни і мінерали в бананах, особливо марганець, який підвищує рівень колагену. Незалежно від того, які у вас проблеми зі шкірою - прищі, зморшки, сухість шкіри - банан в день може допомогти.

Ви підвищите свій рівень енергії

Банани, особливо коли їх їдять до або після тренування, можуть сприяти підвищенню рівня енергії і позбавлення від почуття втоми протягом дня. Результати дослідження спортсменів-чоловіків, проведеного PLOS One в 2012 році, показали, що ті, хто заправлявся спортивним напоєм кожні п'ятнадцять хвилин, а не бананом і водою, в цілому показали гірші результати в велоперегонах на довгі дистанції. Отже, існує пряма кореляція між вживанням банана і підвищенням рівня енергії при виконанні вправ.

Ви отримаєте дозу калію, який підтримує здоров'я серця

Банани відомі своїм калієм, але чи знаєте ви, що калій може допомогти зміцнити ваше серце? Що ж, це абсолютно можливо, тому вживання одного банана в день може привести до здорового серця. Більшість людей не споживають достатню кількість калію в своєму щоденному раціоні, що часто може мати прямий вплив на контроль артеріального тиску та інші компоненти здоров'я серця. Крім того, дієта, багата калієм, тобто щоденне вживання банана, може знизити ризик серцевих захворювань на 27%.