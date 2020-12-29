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Как будет работать Новая почта на праздники: точный график

Автор: Styler

Новая почта обновила график работы. Как будет работать НП во время праздников - рассказали в пресс-службе компании.

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Как сообщили нам представители Новой почты, во время рождественско-новогодних праздников отделения и курьерская доставка компании будут работать по такому графику:

  • 31 декабря отделения и адресная доставка будут работать по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения);
  • 1 и 7 января отделения и адресная доставка не будут работать вообще.

Также в компании отметили, что 8 января и в остальные межпраздничные дни Новая почта будет работать в обычном режиме.

"Поскольку у нас очень много отделений, они и в городах, и в пгт, и селах, то очень разные графики работы. Для каждого отдельного отделения Новой почты следует смотреть график работы по ссылке", - добавили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в одном из отделений Новой почты сотрудники компании помогли правоохранительным органам задержать злоумышленника, который пытался реализовать схему с отменой наложенного платежа за посылки с помощью поддельных документов.

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