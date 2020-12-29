Как будет работать Новая почта на праздники: точный график

Новая почта обновила график работы. Как будет работать НП во время праздников - рассказали в пресс-службе компании.
Как сообщили нам представители Новой почты, во время рождественско-новогодних праздников отделения и курьерская доставка компании будут работать по такому графику:
Также в компании отметили, что 8 января и в остальные межпраздничные дни Новая почта будет работать в обычном режиме.
"Поскольку у нас очень много отделений, они и в городах, и в пгт, и селах, то очень разные графики работы. Для каждого отдельного отделения Новой почты следует смотреть график работы по ссылке", - добавили в пресс-службе.
Ранее мы писали, что в одном из отделений Новой почты сотрудники компании помогли правоохранительным органам задержать злоумышленника, который пытался реализовать схему с отменой наложенного платежа за посылки с помощью поддельных документов.