"Новая почта" сообщила украинцам важную новость: что изменится

"Новая почта" изменила график работы (фото: РБК-Украина)

Отделения "Новой почты" будут работать по продленному графику в выходные

"Новая почта" сообщила украинцам приятную новость. Так, стало известно, что с субботы, 28 ноября, более 1000 отделений в областных и крупных районных центрах перейдут на продленный график работы в выходные дни.

В частности, в субботу график работы отделений будет продлен на час, до 18:00. В воскресенье график работы увеличится на два часа - отделения будут начинать работу с 10:00 (вместо 11:00) и будут работать до 18:00 (вместо 17:00).

В пресс-службе НП отметили, что изменили график, чтобы не создавать очередей внутри и перед отделением и "чтобы все клиенты успели забрать и отправить посылки, грузы и новогодние подарки близким и родным".

"Чтобы долго не ждать обслуживания, пожалуйста, старайтесь по возможности избегать посещения отделений в часы пик: с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00", - обратились представители "Новой почты" к украинцам.

Также известно, что обновленный режим работы отделений будет действовать как минимум до конца 2020 года. Точный график работы каждого отделения можно посмотреть по ссылке.

Напомним, не так давно "Новая почта" решила обезопасить клиентов.

Ранее НП изменила правила допустимых размеров посылок, которые принимаются в почтовых отделениях. Это касается длины грузов, пересылаемых курьером.