Як працюватиме Нова пошта на свята: точний графік

Нова пошта оновила графік роботи. Як буде працювати НП під час свят - розповіли у прес-службі компанії.

Як розповіли нам представники Нової пошти, під час різдвяно-новорічних свят відділення та кур’єрська доставка компанії працюватимуть за наступним графіком:

31 грудня відділення та адресна доставка працюватимуть за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення);

відділення та адресна доставка працюватимуть за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення); 1 та 7 січня відділення та адресна доставка не працюватимуть взагалі.

Також у компанії зауважили, що 8 січня та у решту міжсвяткових днів Нова пошта працюватиме у звичайному режимі.

"Оскільки в нас дуже багато відділень, вони і у містах, і в смт, і селах, то дуже різні графіки роботи. Для кожного окремого відділення Нової пошти варто дивитися графік роботи за посиланням", - додали у прес-службі.

Раніше ми писали, що в одному з відділень Нової пошти співробітники компанії допомогли правоохоронним органам затримати зловмисника, який намагався реалізувати схему з відміною післяплати за посилки за допомогою підробних документів.