Как будет работать Новая почта на праздники: точный график

Новая почта озвучила график работы на Новый год и Рождество (фото: РБК-Украина)

Новая почта обновила график работы. Как будет работать НП во время праздников - рассказали в пресс-службе компании.

Как сообщили нам представители Новой почты, во время рождественско-новогодних праздников отделения и курьерская доставка компании будут работать по такому графику:

31 декабря отделения и адресная доставка будут работать по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения);

отделения и адресная доставка будут работать по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения); 1 и 7 января отделения и адресная доставка не будут работать вообще.

Также в компании отметили, что 8 января и в остальные межпраздничные дни Новая почта будет работать в обычном режиме.

"Поскольку у нас очень много отделений, они и в городах, и в пгт, и селах, то очень разные графики работы. Для каждого отдельного отделения Новой почты следует смотреть график работы по ссылке", - добавили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в одном из отделений Новой почты сотрудники компании помогли правоохранительным органам задержать злоумышленника, который пытался реализовать схему с отменой наложенного платежа за посылки с помощью поддельных документов.