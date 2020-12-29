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Як працюватиме Нова пошта на свята: точний графік

Вівторок 29 грудня 2020 13:05
Як працюватиме Нова пошта на свята: точний графік
Нова пошта озвучила графік роботи на Новий рік і Різдво (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Нова пошта оновила графік роботи. Як буде працювати НП під час свят - розповіли у прес-службі компанії.

Як розповіли нам представники Нової пошти, під час різдвяно-новорічних свят відділення та кур’єрська доставка компанії працюватимуть за наступним графіком:

  • 31 грудня відділення та адресна доставка працюватимуть за скороченим графіком роботи (до 15:00, 17:00 або 18:00 в залежності від відділення);
  • 1 та 7 січня відділення та адресна доставка не працюватимуть взагалі.

Також у компанії зауважили, що 8 січня та у решту міжсвяткових днів Нова пошта працюватиме у звичайному режимі.

"Оскільки в нас дуже багато відділень, вони і у містах, і в смт, і селах, то дуже різні графіки роботи. Для кожного окремого відділення Нової пошти варто дивитися графік роботи за посиланням", - додали у прес-службі.

Раніше ми писали, що в одному з відділень Нової пошти співробітники компанії допомогли правоохоронним органам затримати зловмисника, який намагався реалізувати схему з відміною післяплати за посилки за допомогою підробних документів.

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