Что будет происходить в день похорон Елизаветы II: детальный график церемонии

Королева Великобритании, которая правила 70 лет, после последнего прощания воссоединится со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который скончался в апреле прошлого года, и ныне покоится в Мемориальной часовне короля Георга VI.

На государственных похоронах монарха будут присутствовать 2000 гостей.

Подробный график церемонии

08:30 утра (по киевскому времени): Вестминстер-холл, где на протяжение четырех дней находился гроб королевы, закроется для публики. Начнется подготовка к государственным похоронам.

10:00: Вестминстерское аббатство откроется для конгрегации из 2000 человек, в которую войдут мировые лидеры и иностранные члены королевской семьи.

12:35 : военнослужащие 1-го батальона гренадерской гвардии Королевы поднимут гроб с катафалка в Вестминстер-холле и перенесут его процессией в Государственный артиллерийский лафет Королевского флота.

: военнослужащие 1-го батальона гренадерской гвардии Королевы поднимут гроб с катафалка в Вестминстер-холле и перенесут его процессией в Государственный артиллерийский лафет Королевского флота. 12:44: артиллерийский лафет, запряженный 138 кавалеристами из состава военно-морских сил Великобритании, отправится из двора Нового дворца в Вестминстерское аббатство.

За ним пешком последуют король Чарльз и члены королевской семьи, включая принцев Эдуарда, Эндрю, Уильяма и Гарри, а также принцессу Анну.

Кавалеристы на утренней репетиции похорон королевы в Лондоне (фото: PA)

12:52: процессия прибудет к западным воротам Вестминстерского аббатства, где гроб поднимут с лафета и перенесут, готовый к панихиде.

13:00: начнется служба , которую проведет декан Вестминстера. Премьер-министр Лиз Трасс и генеральный секретарь Содружества проведут чтения.

, которую проведет декан Вестминстера. Премьер-министр Лиз Трасс и генеральный секретарь Содружества проведут чтения. 13:55: прозвучит "Последний пост", после чего в аббатстве и по всей Великобритании будет соблюдаться двухминутное молчание.

14.00: прозвучит Государственный гимн и плач в исполнении Королевского волынщика, что завершит государственную панихиду.

Затем гроб поднимут с катафалка и носильщики пронесут его процессией через Великие западные ворота к Государственному орудийному лафету, который будет расположен за пределами Западных ворот.

Король Чарльз и королева-консорт, принц и принцесса Уэльские и другие члены королевской семьи последуют за гробом пешком.

14:15: процессия, возглавляемая Королевской канадской конной полицией и сотрудниками Национальной службы здравоохранения, отправится к Веллингтонской арке. Королевский отряд, Королевская конная артиллерия в Гайд-парке проведут стрельбі из орудий, а колокола Биг-Бена будут звонить на протяжении всей процессии.

15:00 : по прибытии в Веллингтон-Арк гроб поднимут на государственный катафалк, который отправится в Виндзор. Когда катафалк тронется, парад отдаст королевский салют и прозвучит национальный гимн.

: по прибытии в Веллингтон-Арк гроб поднимут на государственный катафалк, который отправится в Виндзор. Когда катафалк тронется, парад отдаст королевский салют и прозвучит национальный гимн. 17:06: государственный катафалк подъедет к воротам Шоу-Фарм на Альберт-роуд в Виндзоре, и займет свое место впереди процессии.

17:10 : процессия направится к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

: процессия направится к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 17:20: генерал-губернаторы и премьер-министры королевств прибудут и будут сопровождены на свои места в нефе. Всего богослужение посетят 800 человек, в том числе члены королевского двора и персонал поместья Виндзор.

17:25: члены королевской семьи, не участвующие в процессии, прибудут в часовню и займут свои места.

17:40: король Чарльз и другие члены монаршей семьи, идущие в процессии, присоединяются к ней у Четырехугольника на северной стороне, когда она пройдет в Машинный двор. Маршрут будет проложен Вооруженными силами, а Королевский отряд Королевской конной артиллерии будет вести огонь из орудий с Восточной лужайки. Будут звонить в Севастопольский колокол и в Комендантский башенный колокол.

Напомним, что Севастопольский колокол, находящийся в Виндзоре, был захвачен английскими военными в Крыму в 1856 году после победы в Крымской войне (1853-1856) союзнических войск Великобритании, Османской империи, Франции и Сардинского Королевства против Российской империи за господство на Ближнем Востоке и Балканах. Этот колокол звонит только в память о смерти большинства высокопоставленных членов королевской семьи. До кончины Елизаветы II, в последний раз он звучал, когда умерла королева-мать в 2002 году.

Королева Великобритании Елизавета II села на престол в 1953 году (архивное фото: Getty Images)

17:53: процессия остановится у подножия западных ступеней часовни Святого Георгия в Монастыре Подковы, где группа носильщиков поднимет гроб с катафалка и понесет его по западным ступеням.

18:00: декан Виндзора начнет проводить службу, когда процессия с гробом войдет в часовню по направлению к катафалку в Квире. Перед финальным гимном Императорская государственная корона, держава и скипетр будут извлечены из гроба королевским ювелиром и с помощью капитана судов и сержантов по оружию будут переданы декану, который их поместит на алтаре.

В конце финального гимна король положит на гроб знамя лагеря роты Королевы гренадерской гвардии, для которой она была главнокомандующим. В то же время лорд-камергер сломает свой жезл управления и по традиции положит его в гроб. Гроб опустят в Королевский склеп, пока архиепископ Кентерберийский читает благословение, а волынщик королевы исполняет плач.

По завершении службы король и члены королевской семьи отправятся с крыльца Галилеи в Виндзорский замок.

21:30: декан Виндзора проведет частную панихиду с участием короля и членов королевской семьи.

Ее Величество Елизавета II будет похоронена рядом со своим покойным мужем, герцогом Эдинбургским, в Мемориальной часовне короля Георга VI.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет - через полтора года после смерти мужа, принца Филиппа, который не дожил до столетнего юбилея всего один год (архивное фото: Getty Images)