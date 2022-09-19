Что будет происходить в день похорон Елизаветы II: детальный график церемонии

Похороны Елизаветы II, почившей 8 сентября в возрасте 96 лет, пройдут в Лондоне в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Скорбная церемония начнется в 11:00 и окончится в полдень по местному времени (13:00 и 14:00 по Киеву соответственно), но в целом траурные мероприятия продлятся весь день.
Об этом передает британское издание The Sun.
Королева Великобритании, которая правила 70 лет, после последнего прощания воссоединится со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который скончался в апреле прошлого года, и ныне покоится в Мемориальной часовне короля Георга VI.
На государственных похоронах монарха будут присутствовать 2000 гостей.
За ним пешком последуют король Чарльз и члены королевской семьи, включая принцев Эдуарда, Эндрю, Уильяма и Гарри, а также принцессу Анну.
Кавалеристы на утренней репетиции похорон королевы в Лондоне (фото: PA)
Затем гроб поднимут с катафалка и носильщики пронесут его процессией через Великие западные ворота к Государственному орудийному лафету, который будет расположен за пределами Западных ворот.
Король Чарльз и королева-консорт, принц и принцесса Уэльские и другие члены королевской семьи последуют за гробом пешком.
Напомним, что Севастопольский колокол, находящийся в Виндзоре, был захвачен английскими военными в Крыму в 1856 году после победы в Крымской войне (1853-1856) союзнических войск Великобритании, Османской империи, Франции и Сардинского Королевства против Российской империи за господство на Ближнем Востоке и Балканах. Этот колокол звонит только в память о смерти большинства высокопоставленных членов королевской семьи. До кончины Елизаветы II, в последний раз он звучал, когда умерла королева-мать в 2002 году.
Королева Великобритании Елизавета II села на престол в 1953 году (архивное фото: Getty Images)
В конце финального гимна король положит на гроб знамя лагеря роты Королевы гренадерской гвардии, для которой она была главнокомандующим. В то же время лорд-камергер сломает свой жезл управления и по традиции положит его в гроб. Гроб опустят в Королевский склеп, пока архиепископ Кентерберийский читает благословение, а волынщик королевы исполняет плач.
По завершении службы король и члены королевской семьи отправятся с крыльца Галилеи в Виндзорский замок.
Ее Величество Елизавета II будет похоронена рядом со своим покойным мужем, герцогом Эдинбургским, в Мемориальной часовне короля Георга VI.
Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет - через полтора года после смерти мужа, принца Филиппа, который не дожил до столетнего юбилея всего один год (архивное фото: Getty Images)
Ранее сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с Кейт Миддлтон 18 сентября, когда приехала на похороны Елизаветы II.
Также мы писали о том, что незадолго до смерти, британская королева ответила на письмо 10-летнего украинского школьника.