Елена Зеленская приехала на похороны Елизаветы II и встретилась с Кейт Миддлтон (фото и видео)

Также было опубликовано фото с аудиенции украинской первой леди и жены принца Уильяма, герцога Уэльского.

Зеленская и Миддлтон, облаченные в черные наряды по случаю национального траура в Британии, пообщались перед завтрашними скорбными мероприятиями.

"Принцесса Уэльская приветствует первую леди Украины Елену Зеленскую в Букингемском дворце в преддверии завтрашних государственных похорон королевы Елизаветы", - говорится в публикации.

Кейт Миддлтон и Елена Зеленская пообщались в Букингемском дворце (фото: twitter.com/royals_forever)

Также Зеленская вместе с другими почетными европейскими чиновниками гостями посетила Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II, которая мирно скончалась в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал 8 сентября.

Елена Зеленская посетила Вестминстер-холл, где находится гроб Елизаветы II (фото: скриншот с видео)

Первая леди Украины отдала дань уважения памяти монарха в минуте молчания, не сдержав слез.

В сети выложили соответствующее видео.

The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc