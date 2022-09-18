Елена Зеленская приехала на похороны Елизаветы II и встретилась с Кейт Миддлтон (фото и видео)

Елена Зеленская прибыла в Великобританию на церемонию прощания и похороны Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября в Лондоне. Супруга президента Украины сегодня встретилась в Букингемском дворце с Кейт Миддлтон.

Об этом 18 сентября говорится в сообщении Royal News в Twitter.