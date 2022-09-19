Що відбуватиметься у день похорону Єлизавети II: детальний графік церемонії

Королева Великої Британії, яка правила 70 років, після останнього прощання возз'єднається зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, який помер у квітні минулого року, і нині спочиває в меморіальній каплиці короля Георга VI.

На державному похороні монарха будуть присутні 2000 гостей.

Детальний графік церемонії

08:30 ранку (за київським часом): Вестмінстер-хол, де протягом чотирьох днів знаходилася труна королеви, закриється для публіки. Почнеться підготовка до державного похорону.

10:00: Вестмінстерське абатство відкриється для конгрегації з 2000 осіб, до якої увійдуть світові лідери та іноземні члени королівської родини.

12:35 : військовослужбовці 1-го батальйону гренадерської гвардії Королеви піднімуть труну з катафалка у Вестмінстер-холі та перенесуть її процесією до Державного артилерійського лафета Королівського флоту.

: військовослужбовці 1-го батальйону гренадерської гвардії Королеви піднімуть труну з катафалка у Вестмінстер-холі та перенесуть її процесією до Державного артилерійського лафета Королівського флоту. 12:44: артилерійський лафет, запряжений 138 кавалеристами зі складу військово-морських сил Великої Британії, вирушить із двору Нового палацу до Вестмінстерського абатства.

За ним пішки підуть король Чарльз та члени королівської родини, включаючи принців Едуарда, Ендрю, Вільяма та Гаррі, а також принцесу Анну.

Кавалеристи на ранковій репетиції похорону королеви в Лондоні (фото: PA)

12:52: процесія прибуде до західних воріт Вестмінстерського абатства, де труну піднімуть з лафета і перенесуть, готову до панахиди.

13:00: розпочнеться служба , яку проведе декан Вестмінстера. Прем'єр-міністр Ліз Трасс та генеральний секретар Співдружності проведуть читання.

, яку проведе декан Вестмінстера. Прем'єр-міністр Ліз Трасс та генеральний секретар Співдружності проведуть читання. 13:55: прозвучить "Останній піст", після чого в абатстві та по всій Великій Британії буде дотримуватися двохвилинне мовчання.

14.00: прозвучить Державний гімн та плач у виконанні Королівського волинника, що завершить державну панахиду.

Потім труну піднімуть з катафалка і носії пронесуть її процесією через Великі західні ворота до Державного гарматного лафета, який буде розташований за межами Західних воріт.

Король Чарльз і королева-консорт, принц і принцеса Уельські та інші члени королівської родини підуть за труною пішки.

14:15: процесія, яку очолює Королівська канадська кінна поліція та співробітники Національної служби охорони здоров'я, вирушить до Веллінгтонської арки. Королівський загін, Королівська кінна артилерія в Гайд-парку проведуть стрільбі з гармат, а дзвони Біг-Бена дзвонитимуть упродовж усієї процесії.

15:00 : після прибуття у Веллінгтон-Арк труну піднімуть на державний катафалк, який вирушить у Віндзор. Коли катафалк рушить, парад віддасть королівський салют і прозвучить національний гімн.

: після прибуття у Веллінгтон-Арк труну піднімуть на державний катафалк, який вирушить у Віндзор. Коли катафалк рушить, парад віддасть королівський салют і прозвучить національний гімн. 17:06: державний катафалк під'їде до воріт Шоу-Фарм на Альберт-роуд у Віндзорі, і займе своє місце попереду процесії.

17:10: процесія попрямує до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

17:20: генерал-губернатори та прем'єр-міністри королівств прибудуть і будуть супроводжені на свої місця у нефі. Загалом богослужіння відвідають 800 осіб, у тому числі члени королівського двору та персонал маєтку Віндзор.

17:25: члени королівської сім'ї, які не беруть участь у процесії, прибудуть до каплиці та займуть свої місця.

17:40: король Чарльз та інші члени монаршої родини, що йдуть у процесії, приєднуються до неї біля Чотирьохкутника на північній стороні, коли вона пройде до Машинного двору. Маршрут буде прокладено Збройними силами, а Королівський загін Королівської кінної артилерії вестиме вогонь із гармат зі Східного лужка. Дзвонитимуть в Севастопольський дзвін і в Комендантський баштовий дзвін.

Нагадаємо, що Севастопольський дзвін, що знаходиться у Віндзорі, був захоплений англійськими військовими в Криму в 1856 році після перемоги в Кримській війні (1853-1856) союзницьких військ Великої Британії, Османської імперії, Франції та Сардинського Королівства проти Російської імперії за панування на Близькому Сході та Балканах. Цей дзвін дзвонить лише на згадку про смерть більшості високопоставлених членів королівської сім'ї. До смерті Єлизавети II, востаннє він звучав, коли померла королева-мати в 2002 році.

Королева Великої Британії Єлизавета II сіла на престол 1953 року (архівне фото: Getty Images)

17:53: процесія зупиниться біля підніжжя західних сходів каплиці Святого Георгія в Монастирі Підкови, де група носіїв підніме труну з катафалка і понесе її західними сходами.

18:00: декан Віндзора почне проводити службу, коли процесія з труною увійде до каплиці до катафалка у Квірі. Перед фінальним гімном Імператорська державна корона, держава та скіпетр будуть витягнуті з труни королівським ювеліром і за допомогою капітана суден та сержантів по зброї будуть передані декану, який їх помістить на вівтарі.

Наприкінці фінального гімну король покладе на труну прапор табору роти Королеви гренадерської гвардії, для якої вона була головнокомандувачем. Одночасно лорд-камергер зламає свій жезл управління і за традицією покладе його в труну. Труну опустять до Королівського склепу, поки архієпископ Кентерберійський читає благословення, а волинник королеви виконує плач.

По закінченні служби король та члени королівської родини вирушать із ґанку Галілеї до Віндзорського замку.

21:30: декан Віндзора проведе приватну панахиду за участю короля та членів королівської родини.

Її Величність Єлизавета II буде похована поруч зі своїм покійним чоловіком, герцогом Единбурзьким, у Меморіальній каплиці короля Георга VI.

Єлизавета II померла у віці 96 років - через півтора року після смерті чоловіка, принца Філіпа, який не дожив до столітнього ювілею лише один рік (архівне фото: Getty Images)