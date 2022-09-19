Що відбуватиметься у день похорону Єлизавети II: детальний графік церемонії

Похорон Єлизавети II, яка спочила 8 вересня у віці 96 років, пройде в Лондоні у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. Скорботна церемонія розпочнеться об 11:00 і закінчиться опівдні за місцевим часом (13:00 та 14:00 за Києвом відповідно), але загалом траурні заходи триватимуть цілий день.
Про це повідомляє британське видання The Sun.
Королева Великої Британії, яка правила 70 років, після останнього прощання возз'єднається зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, який помер у квітні минулого року, і нині спочиває в меморіальній каплиці короля Георга VI.
На державному похороні монарха будуть присутні 2000 гостей.
За ним пішки підуть король Чарльз та члени королівської родини, включаючи принців Едуарда, Ендрю, Вільяма та Гаррі, а також принцесу Анну.
Кавалеристи на ранковій репетиції похорону королеви в Лондоні (фото: PA)
Потім труну піднімуть з катафалка і носії пронесуть її процесією через Великі західні ворота до Державного гарматного лафета, який буде розташований за межами Західних воріт.
Король Чарльз і королева-консорт, принц і принцеса Уельські та інші члени королівської родини підуть за труною пішки.
Нагадаємо, що Севастопольський дзвін, що знаходиться у Віндзорі, був захоплений англійськими військовими в Криму в 1856 році після перемоги в Кримській війні (1853-1856) союзницьких військ Великої Британії, Османської імперії, Франції та Сардинського Королівства проти Російської імперії за панування на Близькому Сході та Балканах. Цей дзвін дзвонить лише на згадку про смерть більшості високопоставлених членів королівської сім'ї. До смерті Єлизавети II, востаннє він звучав, коли померла королева-мати в 2002 році.
Королева Великої Британії Єлизавета II сіла на престол 1953 року (архівне фото: Getty Images)
Наприкінці фінального гімну король покладе на труну прапор табору роти Королеви гренадерської гвардії, для якої вона була головнокомандувачем. Одночасно лорд-камергер зламає свій жезл управління і за традицією покладе його в труну. Труну опустять до Королівського склепу, поки архієпископ Кентерберійський читає благословення, а волинник королеви виконує плач.
По закінченні служби король та члени королівської родини вирушать із ґанку Галілеї до Віндзорського замку.
Її Величність Єлизавета II буде похована поруч зі своїм покійним чоловіком, герцогом Единбурзьким, у Меморіальній каплиці короля Георга VI.
Єлизавета II померла у віці 96 років - через півтора року після смерті чоловіка, принца Філіпа, який не дожив до столітнього ювілею лише один рік (архівне фото: Getty Images)
Раніше повідомлялося, що перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон 18 вересня, коли приїхала на похорон Єлизавети II.
Також ми писали про те, що незадовго до смерті британська королева відповіла на лист 10-річного українського школяра.