ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

10-летний украинский школьник получил письмо от Елизаветы II: что в последнем послании (фото)

Новина українською →
Киевская область, Воскресенье 18 сентября 2022 18:12
10-летний украинский школьник получил письмо от Елизаветы II: что в последнем послании (фото) Фото: Елизавета II незадолго до кончины ответила на письмо украинского школьника (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Елизавета II славилась своей открытостью и всегда отвечала на письма детей из Украины. Незадолго до своей кончины 96-летняя королева Великобритании с благодарностью ответила 10-летнему школьнику из Украинки под Киевом, который отправил монарху нарисованный портрет с поздравлениями.

Об этом передали на Facebook-странице горсовета Украинки "Українська громада".

Максим Геря, ученик Академического лицея №1, очень интересовался Елизаветой II и старался побольше узнать о персоне британской королевы. Мальчик много читал о монархе и рисовал ее.

И вот один из таких портретов решил отправить Елизавете II лично, добавив письмо-поздравление королеве по случаю 70-летия ее правления.

10-летний украинский школьник получил письмо от Елизаветы II: что в последнем послании (фото)

10-летний школьник из Украинки написал Елизавете II и получил от королевы ответ (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)

"24 августа, совершенно неожиданно, накануне своего дня рождения, Максим получил письмо-ответ, о котором мечтал, которое сохранит на всю свою жизнь. Ведь это не только память о самом письме от королевы, но и теперь - память о том, что он успел получить его от настоящей легенды, недавно ушедшей из жизни", - говорится в публикации.

Также показано фото этого послания. Вот что говорится в тесте письма: "Посылаю вам свою благодарность за ваше любезное послание по случаю Семидесятой годовщины моего восшествия на престол".

10-летний украинский школьник получил письмо от Елизаветы II: что в последнем послании (фото)10-летний украинский школьник получил письмо от Елизаветы II: что в последнем послании (фото)

10-летний Максим из Украинки получил от королевы Елизаветы II ответ на свое письмо (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)

Ранее мы рассказывали, как Елизавета II поддерживала народ Украины и словами, и поступками.

К слову, напомним, что буквально накануне полномасштабного вторжения РФ 10-летняя девочка из Кропивницкого Саша писала королеве Британии письмо с просьбой повлиять на Путина, чтобы руководитель страны-агрессора забрал свои войска с украинской земли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Елизавета II
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь