10-летний украинский школьник получил письмо от Елизаветы II: что в последнем послании (фото)

Елизавета II славилась своей открытостью и всегда отвечала на письма детей из Украины. Незадолго до своей кончины 96-летняя королева Великобритании с благодарностью ответила 10-летнему школьнику из Украинки под Киевом, который отправил монарху нарисованный портрет с поздравлениями.

Об этом передали на Facebook-странице горсовета Украинки " Українська громада ".

Максим Геря, ученик Академического лицея №1, очень интересовался Елизаветой II и старался побольше узнать о персоне британской королевы. Мальчик много читал о монархе и рисовал ее.

И вот один из таких портретов решил отправить Елизавете II лично, добавив письмо-поздравление королеве по случаю 70-летия ее правления.

10-летний школьник из Украинки написал Елизавете II и получил от королевы ответ (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)

"24 августа, совершенно неожиданно, накануне своего дня рождения, Максим получил письмо-ответ, о котором мечтал, которое сохранит на всю свою жизнь. Ведь это не только память о самом письме от королевы, но и теперь - память о том, что он успел получить его от настоящей легенды, недавно ушедшей из жизни", - говорится в публикации.

Также показано фото этого послания. Вот что говорится в тесте письма: "Посылаю вам свою благодарность за ваше любезное послание по случаю Семидесятой годовщины моего восшествия на престол".

10-летний Максим из Украинки получил от королевы Елизаветы II ответ на свое письмо (фото: facebook.com/UkrainskagromadaOTG)