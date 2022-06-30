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Вот что будет с организмом, если есть колбасные изделия каждый день

Фото: чем организму грозит ежедневное употребление колбасы и сосисок (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Колбасные изделия часто используют в рационе как быстрый перекус на работе или при отдыхе дома, для завтрака на скорую руку... однако эксперты в области здорового питания и медики предупреждают о пагубных последствиях для организма при частом употреблении сосисок, копченых или вареных колбас.

Об этом передает "Країна здоров'я".

Так, медики рекомендуют не злоупотреблять колбасными изделиями и отказаться от опасной привычки часто их есть.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, степень вреда для организма от частого употребления колбасы сопоставима с курением и алкоголизмом.

Как отмечают специалисты, при ежедневном употреблении колбасы есть риск провоцирования многих тяжелых заболеваний, в том числе:

  • сахарный диабет,
  • гипертония,
  • ишемия,
  • ожирение,
  • атеросклероз,
  • онкология.

Также у людей, которые часто едят колбасные изделия, часто наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой и с почками.

Любовь к колбасе, сосискам и сарделькам сказывается и на коже, которая теряет свою упругость и чистоту, возникают прыщи и воспаления, появляется дряблость, ранние морщинки.

Диетологи добавляют, что отказываться полностью от колбасы нет необходимости - просто важно знать меру, и по возможности снизить ее присутствие в рационе, чтобы и побаловать себя вкусом деликатеса иногда, и не навредить здоровью.

К слову, перед этим эксперты объяснили, какое влияние на организм оказывают бананы, если съедать по два фрукта ежедневно.

Напомним, ранее ученые назвали популярный завтрак, который может стать причиной развития рака.

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