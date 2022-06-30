Ось що буде з організмом, якщо їсти ковбасні вироби кожен день

Так, медики рекомендують не зловживати ковбасними виробами і відмовитися від небезпечної звички часто їх їсти.

За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, ступінь шкоди для організму від частого вживання ковбаси порівнянна з курінням та алкоголізмом.

Як зауважують фахівці, при щоденному вживанні ковбаси є ризик провокування багатьох важких захворювань, в тому числі:

цукровий діабет,

гіпертонія,

ішемія,

ожиріння,

атеросклероз,

онкологія.

Також у людей, які часто їдять ковбасні вироби, часто спостерігаються проблеми з серцево-судинною системою та з нирками.

Любов до ковбаси, сосисок і сардельок позначається і на шкірі, яка втрачає свою пружність і чистоту, виникають прищі та запалення, з'являється в'ялість, ранні зморшки.

Дієтологи додають, що відмовлятися повністю від ковбаси нема потреби - просто важливо знати міру, і по можливості знизити її присутність в раціоні, щоб і побалувати себе смаком делікатесу іноді, і не нашкодити здоров'ю.