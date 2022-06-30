Ось що буде з організмом, якщо їсти ковбасні вироби кожен день

Ковбасні вироби часто використовують в раціоні як швидкий перекус на роботі або при відпочинку вдома, для сніданку нашвидкуруч... проте експерти в області здорового харчування і медики попереджають про згубні наслідки для організму при частому вживанні сосисок, копчених або варених ковбас.
Про це передає "Країна здоров'я".
Так, медики рекомендують не зловживати ковбасними виробами і відмовитися від небезпечної звички часто їх їсти.
За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, ступінь шкоди для організму від частого вживання ковбаси порівнянна з курінням та алкоголізмом.
Як зауважують фахівці, при щоденному вживанні ковбаси є ризик провокування багатьох важких захворювань, в тому числі:
Також у людей, які часто їдять ковбасні вироби, часто спостерігаються проблеми з серцево-судинною системою та з нирками.
Любов до ковбаси, сосисок і сардельок позначається і на шкірі, яка втрачає свою пружність і чистоту, виникають прищі та запалення, з'являється в'ялість, ранні зморшки.
Дієтологи додають, що відмовлятися повністю від ковбаси нема потреби - просто важливо знати міру, і по можливості знизити її присутність в раціоні, щоб і побалувати себе смаком делікатесу іноді, і не нашкодити здоров'ю.
До слова, перед цим експерти пояснили, як впливають на організм банани, якщо з'їдати по два фрукти щодня.
Нагадаємо, раніше вчені назвали популярний сніданок, який може стати причиною розвитку раку.