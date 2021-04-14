Взлетят ли цены на продукты на Пасху: экономист дал прогноз

По словам специалиста, в последний месяц наблюдался довольно большой рост цен на сахар, подсолнечное масло, яйца.

"Чтобы сильно сэкономить, покупать надо было раньше. Будем надеяться, что хотя бы далее они не сильно будут скакать", - отметил он.

Эксперт считает, что уже исчерпаны факторы, которые повлияли на рост цен ранее. Поэтому, добавил экономист, сейчас можно ожидать, что "более-менее на Пасху они будут относительно стабильны, можно будет покупать необходимые для Пасхи продукты".

Высказываясь относительно влияния на цены в долгосрочной перспективе, Кухта отметил, что уже много лет снижается поголовье скота.

"Фактически, это поголовье нам не особо помогало развивать рынок молочной продукции. Надеюсь, что запуск рынка земли позволит начать более глубокую переработку, развивать животноводство, для которого нужны большие земельные наделы. Это может несколько облегчить подъем нашей молочной индустрии. И, конечно, в долгосрочной перспективе повлияет на цены", - сказал он.