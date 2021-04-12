В Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты
Холодна весна вызовет подорожание базовых весенних продуктов. Речь идет о ранних овощах, цены на которые изменятся также из-за Пасхи и майских праздников.
Об этом пишет 24 канал.
Что именно подорожает в мае и на сколько
Эксперты прогнозируют рост цен такую украинскую продукцию, как молодой лук, капуста, огурцы, редис, зелень и другие ранние овощи.
Подорожание может достигнуть 20% (сравнительно с прошлым годом) и связано оно с холодной весной 2021-го, а также с тем, что появление ранних овощей совпадет с Пасхой и майскими праздниками.
Из-за погоды ранние овощи требуют больше энергетических затрат, их сложнее выращивать. Как следствие, фермеры соберут меньше урожая.
В марте уже был скачок подорожания продуктов
Отметим, что в марте из продуктов больше всего взлетела цена на подсолнечное масло (почти на 10%). В Государственной службе статистки рассказали, что и на сколько подорожало:
- подсолнечное масло - на 9,7%,
- сахар - на 4,8%,
- фрукты - на 3,5%,
- алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,7%,
- одежда и обувь - на 12,7%,
- предметы домашнего обихода и бытовая техника - на 0,5%,
- здравоохранение - на 0,5%,
- транспорт - на 1,8% (в т.ч. топливо - на 5,7%).
При этом цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались без изменений.
Ранее сообщалось, что в Минэкономики дали прогноз цен на топливо.