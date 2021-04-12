В Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты

Холодна весна вызовет подорожание базовых весенних продуктов. Речь идет о ранних овощах, цены на которые изменятся также из-за Пасхи и майских праздников.

Что именно подорожает в мае и на сколько

Эксперты прогнозируют рост цен такую украинскую продукцию, как молодой лук, капуста, огурцы, редис, зелень и другие ранние овощи.

Подорожание может достигнуть 20% (сравнительно с прошлым годом) и связано оно с холодной весной 2021-го, а также с тем, что появление ранних овощей совпадет с Пасхой и майскими праздниками.

Из-за погоды ранние овощи требуют больше энергетических затрат, их сложнее выращивать. Как следствие, фермеры соберут меньше урожая.

В марте уже был скачок подорожания продуктов

Отметим, что в марте из продуктов больше всего взлетела цена на подсолнечное масло (почти на 10%). В Государственной службе статистки рассказали, что и на сколько подорожало:

подсолнечное масло - на 9,7%,

сахар - на 4,8%,

фрукты - на 3,5%,

алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,7%,

одежда и обувь - на 12,7%,

предметы домашнего обихода и бытовая техника - на 0,5%,

здравоохранение - на 0,5%,

транспорт - на 1,8% (в т.ч. топливо - на 5,7%).

При этом цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались без изменений.