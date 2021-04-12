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В Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 11:27
В Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты Фото: в Украине на 20% взлетят цены на весенние продукты (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Холодна весна вызовет подорожание базовых весенних продуктов. Речь идет о ранних овощах, цены на которые изменятся также из-за Пасхи и майских праздников.

Об этом пишет 24 канал.

Что именно подорожает в мае и на сколько

Эксперты прогнозируют рост цен такую украинскую продукцию, как молодой лук, капуста, огурцы, редис, зелень и другие ранние овощи.

Подорожание может достигнуть 20% (сравнительно с прошлым годом) и связано оно с холодной весной 2021-го, а также с тем, что появление ранних овощей совпадет с Пасхой и майскими праздниками.

Из-за погоды ранние овощи требуют больше энергетических затрат, их сложнее выращивать. Как следствие, фермеры соберут меньше урожая.

В марте уже был скачок подорожания продуктов

Отметим, что в марте из продуктов больше всего взлетела цена на подсолнечное масло (почти на 10%). В Государственной службе статистки рассказали, что и на сколько подорожало:

  • подсолнечное масло - на 9,7%,
  • сахар - на 4,8%,
  • фрукты - на 3,5%,
  • алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,7%,
  • одежда и обувь - на 12,7%,
  • предметы домашнего обихода и бытовая техника - на 0,5%,
  • здравоохранение - на 0,5%,
  • транспорт - на 1,8% (в т.ч. топливо - на 5,7%).

При этом цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остались без изменений.

Ранее сообщалось, что в Минэкономики дали прогноз цен на топливо.

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