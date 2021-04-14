Чи злетять ціни на продукти на Великдень: економіст дав прогноз

За словами фахівця, в останній місяць спостерігався досить великий ріст цін на цукор, соняшникову олію, яйця.

"Щоб сильно заощадити, купувати треба було раніше. Будемо сподіватися, що хоча б далі вони не сильно будуть скакати", - зазначив він.

Експерт вважає, що вже вичерпані фактори, які вплинули на зростання цін раніше. Тому, додав економіст, зараз можна очікувати, що "більш-менш на Великдень вони будуть відносно стабільні, можна буде купувати необхідні для Великодня продукти".

Висловлюючись щодо впливу на ціни в довгостроковій перспективі, Кухта зазначив, що вже багато років знижується поголів'я худоби.

"Фактично, це поголів'я нам не особливо допомагало розвивати ринок молочної продукції. Сподіваюся, що запуск ринку землі дозволить почати більш глибоку переробку, розвивати тваринництво, для якого потрібні великі земельні угіддя. Це може дещо полегшити підняття нашої молочної індустрії.", - сказав він.