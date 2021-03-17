Шмыгаль назвал причины роста цен на продукты

Цены на продукты питания в Украине растут под влиянием сезонного фактора. Относительно других товаров правительство планирует договариваться с ритейлерами.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube

"Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров есть действительно обоснованный рост из-за сокращения предложения и сезонного фактора", - сказал он.

По его словам, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей относительно цен, прежде всего на продукты питания.

Переговоры касаются нескольких групп товаров. "Сейчас один из ключевых участников рынка заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости", - добавил Шмыгаль.