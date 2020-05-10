Что будет с курсом доллара после ослабления карантина: неожиданный прогноз

Курс доллара в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине будет зависеть от некоторых факторов

Курс доллара в Украине после смягчения карантина будет оставаться стабильным всю последующую неделю. Доллар может подорожать, если в этом году откроется туристический сезон. Если нет - бояться нечего.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко поделились своими прогнозами, передает "Сегодня".

"И финансовые аналитики, и предприниматели ожидали большего ослабления карантина, прежде всего - изменений в работе пассажирского транспорта, но этого не произошло. Нет транспорта - нет клиентов, покупателей. А товаров и так достаточно, в том числе критического импорта, такого как топливо. Поэтому на следующей неполной рабочей неделе стабильность на межбанковском рынке вряд ли будет нарушена", - прокомментировал Александр Охрименко.

Олег Пендзин придерживается подобного мнения: "Какие-то значительные изменения курса возможны только после более полной отмены карантина, которую правительство намерено начать с 22 мая, поэтому я не жду изменений курса на наступающей неделе", - отметил эксперт.

Андрей Шевчишин, напротив, ожидает небольших изменений уже после праздников. Это связано с тем, что значительная часть бизнеса получит с 11 мая возможность работать.

Также эксперты отметили, что на следующей неделе остается последний благоприятный шанс для приобретения валюты как средства накопления. "У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина. Например, откроется туристический сезон за рубеж и сразу вырастет спрос на валюту. Банки тут же поднимут курс", - сообщил Пендзин.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 4-8 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 199,1 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла в 1,7 раза по сравнению с 115,5 млн долларов неделей ранее.