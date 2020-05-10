Що буде з курсом долара після ослаблення карантину: несподіваний прогноз

Курс долара в Україні (колаж: РБК-Україна)

Курс долара в Україні буде залежати від деяких факторів

Курс долара в Україні після пом'якшення карантину буде залишатися стабільним весь наступний тиждень. Долар може подорожчати, якщо в цьому році відкриється туристичний сезон. Якщо ні - боятися нічого.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко поділилися своїми прогнозами, передає "Сьогодні".

"І фінансові аналітики, і підприємці чекали більшого ослаблення карантину, насамперед - змін у роботі пасажирського транспорту, але цього не сталося. Немає транспорту - немає клієнтів, покупців. А товарів і так достатньо, у тому числі критичного імпорту, такого як паливо. Тому на наступному неповному робочому тижні стабільність на міжбанківському ринку навряд чи буде порушена", - прокоментував Олександр Охріменко.

Олег Пендзін дотримується подібної думки: "Якісь значні зміни курсу можливі тільки після повної відміни карантину, яку уряд має намір розпочати з 22 травня, тому я не чекаю змін курсу на наступному тижні", - зазначив експерт.

Андрій Шевчишин, навпаки, очікує невеликих змін вже після свят. Це пов'язано з тим, що значна частина бізнесу отримає з 11 травня можливість працювати.

Також експерти зазначили, що на наступному тижні залишається останній сприятливий шанс для придбання валюти як засобу накопичення. "У бізнесу зберігається відкладений попит на валюту, який в повній мірі почне реалізовуватися, як тільки країна стане по-справжньому виходити з карантину. Наприклад, відкриється туристичний сезон за кордон і відразу зросте попит на валюту. Банки тут же піднімуть курс", - повідомив Пендзин.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 4-8 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 199,1 млн доларів і не проводив інтервенцій з продажу валюти. Таким чином, чиста купівля зросла у 1,7 рази порівняно з 115,5 млн доларів тижнем раніше.