Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь: киевлянам дали расписание

Как будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь - вопрос волнующий многих горожан, так как многим захочется в праздник поехать к елке либо навестить друзей или близких. В столице в ночь с 31 декабря на 1 января наземный транспорт будет работать на несколько часов дольше обычного. Отметим, что фуникулер планирует работать круглосуточно. Об этом проинформировала пресс-служба "Киевпастранса".

Метро в праздничную ночь будет работать на три часа дольше обычного.

Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар поездов метро.

На время новогодних и рождественских праздников некоторые маршруты общественного транспорта изменятся. Так, 19, 22, 24, 25, 31 декабря и 1 и 7 января во время праздничных мероприятий Владимирским проездом будет запрещено движение всех видов транспортных средств. Поэтому в субботу, воскресенье и праздничные дни предусмотрено открытие дорожного движения по улице Крещатик,