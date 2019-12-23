Як буде ходити транспорт у новорічну ніч: киянам дали розклад

Як працюватиме транспорт у Києві в новорічну ніч - питання, яке хвилює багатьох городян, адже багатьом захочеться в свято поїхати до ялинки відвідати друзів або близьких. В столиці в ніч з 31 грудня на 1 січня наземний транспорт буде працювати на кілька годин довше звичайного. Зазначимо, що фунікулер планує працювати цілодобово. Про це поінформувала прес-служба "Київпастрансу".

Метро у святкову ніч буде працювати на три години довше.

Також організовують перевезення пасажирів за маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх потягів метро.

На час новорічних і різдвяних свят деякі маршрути громадського транспорту зміняться. Так, 19, 22, 24, 25, 31 грудня та 1 і 7 січня під час святкових заходів Володимирським проїздом буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів. Тому в суботу, неділю та святкові дні передбачено відкриття дорожнього руху по вулиці Хрещатик,