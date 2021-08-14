Будет ли дорожать доллар осенью: эксперты дали прогноз

Стоит ли ожидать традиционного для осени подорожания доллара на фоне нынешнего его падения до минимума с июля прошлого года и укрепления гривны на уровне 26,69? Эксперты поделились прогнозом на ближайшее будущее.
До конца лета для желающим закупить американскую валюту - самое время это делать, говорят специалисты в эфире канала "Украина 24".
Так, по данным Нацбанка, в Украине спрос на американскую валюту растет, и с начала августа граждане купили около 45 миллионов долларов, ведь выгодный курс заинтересовал людей.
При этом эксперты прогнозируют, что вскоре в обменниках доллар уже будут менять по более высокому курсу, а нынешнее удешевление бакса - сезонное явление.
Так, ожидается, что в начале осени курс вернется к отметке 27 гривен.
"У нас стабильная гривна, как ни странно, благодаря коронавирусу, потому что за период коронавируса у нас практически не изменился экспорт, но очень упал импорт. И, таким образом, у нас внешняя торговля сбалансировалась", - говорит экономист Андрей Новак.
Он добавил, что экономических и финансовых рисков для девальвации гривны нет.
Но не все эксперты придерживаются мнения, что доллар осенью подорожает - есть альтернативный прогноз.
По мнению экономиста Ярослава Жалило, сейчас сложилась благоприятная ситуация для укрепления украинской валюты, и курс доллара в ближайшие два месяца расти не будет.
Он объяснил, какие факторы могут свидетельствовать об укреплении гривны:
"Макроэкономических оснований для того, чтобы ожидать снижения курса гривны в ближайшие 2 месяца, я не вижу", - резюмировал экономист.
Напомним, ранее появился прогноз аналитиков Киевской школы экономики (KSE), что будет с курсом доллара в Украине до 2023 года.
Добавим, недавно мы писали о том, что украинцы стали чаще сталкиваться с отказами при обмене доллара в банках, и стало известно, почему так происходит.