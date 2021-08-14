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Будет ли дорожать доллар осенью: эксперты дали прогноз

Автор: Владимир Костырин

Стоит ли ожидать традиционного для осени подорожания доллара на фоне нынешнего его падения до минимума с июля прошлого года и укрепления гривны на уровне 26,69? Эксперты поделились прогнозом на ближайшее будущее.

До конца лета для желающим закупить американскую валюту - самое время это делать, говорят специалисты в эфире канала "Украина 24".

Так, по данным Нацбанка, в Украине спрос на американскую валюту растет, и с начала августа граждане купили около 45 миллионов долларов, ведь выгодный курс заинтересовал людей.

При этом эксперты прогнозируют, что вскоре в обменниках доллар уже будут менять по более высокому курсу, а нынешнее удешевление бакса - сезонное явление.

Так, ожидается, что в начале осени курс вернется к отметке 27 гривен.

"У нас стабильная гривна, как ни странно, благодаря коронавирусу, потому что за период коронавируса у нас практически не изменился экспорт, но очень упал импорт. И, таким образом, у нас внешняя торговля сбалансировалась", - говорит экономист Андрей Новак.

Он добавил, что экономических и финансовых рисков для девальвации гривны нет.

Но не все эксперты придерживаются мнения, что доллар осенью подорожает - есть альтернативный прогноз.

По мнению экономиста Ярослава Жалило, сейчас сложилась благоприятная ситуация для укрепления украинской валюты, и курс доллара в ближайшие два месяца расти не будет.

Он объяснил, какие факторы могут свидетельствовать об укреплении гривны:

  • ожидается выручка от подорожания аграрного экспорта;
  • улучшение рейтинга Fitch может привести к усилению заинтересованности в украинских ценных бумагах, могут прийти спекулятивные инвесторы;
  • положительная ситуация с торговым балансом.

"Макроэкономических оснований для того, чтобы ожидать снижения курса гривны в ближайшие 2 месяца, я не вижу", - резюмировал экономист.

Напомним, ранее появился прогноз аналитиков Киевской школы экономики (KSE), что будет с курсом доллара в Украине до 2023 года.

Добавим, недавно мы писали о том, что украинцы стали чаще сталкиваться с отказами при обмене доллара в банках, и стало известно, почему так происходит.

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