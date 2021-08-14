Чи дорожчатиме долар восени: експерти дали прогноз

Чи варто очікувати традиційного для осені подорожчання долара на тлі нинішнього його падіння до мінімуму з липня минулого року і зміцнення гривні на рівні 26,69? Експерти поділилися прогнозом на найближче майбутнє.
До кінця літа для бажаючим закупити американську валюту - саме час це робити, кажуть фахівці в ефірі каналу "Україна 24".
Так, за даними Нацбанку, в Україні попит на американську валюту зростає, і з початку серпня громадяни купили близько 45 мільйонів доларів, адже вигідний курс зацікавив людей.
При цьому експерти прогнозують, що незабаром в обмінниках долар вже будуть міняти за вищим курсом, а нинішнє здешевлення бакса - сезонне явище.
Так, очікується, що на початку осені курс повернеться до позначки 27 гривень.
"У нас стабільна гривня, як не дивно, завдяки коронавірусу, тому що за період коронавірусу у нас практично не змінився експорт, але дуже впав імпорт. І, таким чином, у нас зовнішня торгівля збалансувалася", - говорить економіст Андрій Новак.
Він додав, що економічних і фінансових ризиків для девальвації гривні немає.
Але не всі експерти дотримуються думки, що долар восени подорожчає - є альтернативний прогноз.
На думку економіста Ярослава Жаліла, зараз склалася сприятлива ситуація для зміцнення української валюти, і курс долара в найближчі два місяці рости не буде.
Він пояснив, які фактори можуть свідчити про зміцнення гривні:
"Макроекономічних підстав для того, щоб очікувати зниження курсу гривні в найближчі 2 місяці, я не бачу", - резюмував економіст.
Нагадаємо, раніше з'явився прогноз аналітиків Київської школи економіки (KSE), що буде з курсом долара в Україні до 2023 року.
Додамо, нещодавно ми писали про те, що українці стали частіше стикатися з відмовами при обміні долара в банках, і стало відомо, чому так відбувається.