Чи дорожчатиме долар восени: експерти дали прогноз

Так, за даними Нацбанку, в Україні попит на американську валюту зростає, і з початку серпня громадяни купили близько 45 мільйонів доларів, адже вигідний курс зацікавив людей.

При цьому експерти прогнозують, що незабаром в обмінниках долар вже будуть міняти за вищим курсом, а нинішнє здешевлення бакса - сезонне явище.

Так, очікується, що на початку осені курс повернеться до позначки 27 гривень.

"У нас стабільна гривня, як не дивно, завдяки коронавірусу, тому що за період коронавірусу у нас практично не змінився експорт, але дуже впав імпорт. І, таким чином, у нас зовнішня торгівля збалансувалася", - говорить економіст Андрій Новак.

Він додав, що економічних і фінансових ризиків для девальвації гривні немає.

Але не всі експерти дотримуються думки, що долар восени подорожчає - є альтернативний прогноз.

На думку економіста Ярослава Жаліла, зараз склалася сприятлива ситуація для зміцнення української валюти, і курс долара в найближчі два місяці рости не буде.

Він пояснив, які фактори можуть свідчити про зміцнення гривні:

очікується виторг від подорожчання аграрного експорту;

поліпшення рейтингу Fitch може призвести до посилення зацікавленості в українських цінних паперах, можуть прийти спекулятивні інвестори;

позитивна ситуація з торговим балансом.

"Макроекономічних підстав для того, щоб очікувати зниження курсу гривні в найближчі 2 місяці, я не бачу", - резюмував економіст.