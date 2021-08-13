Курс доллара упал до минимума с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,69 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 16 августа установлен на таком уровне: 26,6931 гривен за 1 доллар (-0,0755 грн). При этом курс доллара на 13 августа составляет 26,7686 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 1 июля 2020 года - 26,6676 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)