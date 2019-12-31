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Что будет с долларом после Нового года: мнение экспертов

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 16:12
Что будет с долларом после Нового года: мнение экспертов
Курс доллара в Украине (фото: НБУ)

Курс доллара в Украине в начале года будет стабилен

Курс доллара в Украине в последние несколько дней сильно взволновал своим скачком. При этом утром в субботу, 28 декабря, в банках и обменниках говорили, что долларов нет и могли продать не больше 200, а вот ближе к обеду и вовсе отказывались продавать валюту.

Старший аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, что в данный момент на рынке нет притока валюты со стороны нерезидентов Украины, поэтому происходит такая ситуация. Об этом сообщает "КП в Украине".

Между спросом и предложением большой разрыв из-за неопределенного движения валюты. Ожидается, что такая ситуация сохранится до 3 января, или же вплоть до Рождества.

Экономист Владислав Банков говорит, что скачок доллара перед Новым годом был вызван действиями Национального банка Украины, который обвалил гривну тем, что выкупил валюту на межбанке.

В свою очередь аналитик Даниил Монин говорит, что рост курса доллара для него не является неожиданностью. Эксперт считает, что экономически гривна переоценена на 15%, поэтому реальный курс - 27-27,5 гривен за доллар и выше 30 гривен за евро.

Стоит отметить, что в обменных пунктах украинцев насторожил не только рост курса, но и большая маржа. Так, в воскресенье, 29 декабря, в обменниках Киева разница между покупкой и продажей доллара была в 2-2,5 гривны: покупка доллара – 23,50, а продажа – 25,99.

Что будет дальше с курсом?

НБУ в последний банковский рабочий день года, 28 декабря, установил курс на уровне 23,69 гривен за доллар и 26,42 гривен за евро. При этом он будет действовать до 7 января включительно.

С реальным курсом в обменниках все сложнее из-за того, что многое зависит от спроса и предложения. Даниил Монин считает, что паника уже прошла, поэтому 25 гривен за доллар уже 2 января – это реальный курс.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также считает, что курс доллара будет на уровне 25 гривен.

Владислава Банков также считает, что до 2 января курс доллара останется на прежнем уровне. При этом более серьезно ситуация может изменится через неделю, когда начнет работать межбанк.

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