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Когда доллар снова упадет: эксперты дали неожиданный прогноз

STYLERЖизнь    29.12.2019 - 15:15
Когда доллар снова упадет: эксперты дали неожиданный прогноз
Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине поменял свой вектор после вмешательства НБУ

Курс доллара в Украине в конце 2019-го резко сменил направление. После непрерывного снижения последние полгода доллар резко подскочил в цене. Произошло это после того, как в ситуацию вмешался Нацбанк, выкупив 700 млн долларов у участников рынка. Как будет в дальнейшем развиваться ситуация с курсом доллара в Украине - в материале Styler.

В ближайшую неделю доллар продолжит рост относительно курса гривны, но уже после Нового года ситуация на валютном рынке стабилизируется. Такой прогноз дает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его мнению, на межбанке доллар будет торговаться по курсу около 24,1 грн, а наличный доллар в банках около 23,8/24,1 гривен.

Кроме того, аналитик отметил, что несмотря на быстрый рост, который показал доллар посде 26 декабря, никаких фундаментальных изменений в украинской экономике не произошло. По мнению Иосуба, рост доллара носит лишь спекулятивный характер.

Доллар "придет в норму" после Нового года, а потом снова начнет снижаться в направлении к 23 гривнам, - уверен эксперт.

Напомним, резкая смена вектора на рынке валюты в Украине произошла после того, как 26 декабря НБУ выкупил 230 млн по курсу 23,2552 грн/доллар. Всего госрегулятор выкупил 700 млн долларов США, несмотря на риски чрезмерных колебаний курса.

Ранее совет НБУ высказывал недовольство тому, что гривна в Украине переоценена, а эксперты прогнозировали вероятную смену курса, если НБУ вмешается в рыночное курсообразование.

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