ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Що буде з доларом після Нового року: думка експертів

STYLERЖиття    31.12.2019 - 16:12
Що буде з доларом після Нового року: думка експертів
Курс долара в Україні (фото: НБУ)

Курс долара в Україні на початку року буде стабільний

Курс долара в Україні в останні кілька днів сильно схвилював своїм стрибком. При цьому вранці в суботу, 28 грудня, у банках та обмінниках говорили, що доларів немає і могли продати не більше 200, а от ближче до обіду і зовсім відмовлялися продавати валюту.

Старший аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин розповів, що в даний момент на ринку немає припливу валюти з боку нерезидентів України, тому відбувається така ситуація. Про це повідомляє "КП в Україні".

Між попитом і пропозицією великий розрив через невизначений рух валюти. Очікується, що така ситуація збережеться до 3 січня, або ж аж до Різдва.

Економіст Владислав Банків каже, що стрибок долара перед Новим роком був викликаний діями Національного банку України, який обвалив гривню тим, що викупив валюту на міжбанку.

У свою чергу аналітик Данило Монін каже, що зростання курсу долара для нього не є несподіванкою. Експерт вважає, що економічно гривня переоцінена на 15%, тому реальний курс - 27-27,5 гривень за долар і вище 30 гривень за євро.

Варто зазначити, що в обмінних пунктах українців насторожило не тільки зростання курсу, але і велика маржа. Так, у неділю, 29 грудня, в обмінниках Києва різниця між купівлею і продажем долара була в 2-2,5 гривні: купівля долара – 23,50, а продаж – 25,99.

Що буде далі з курсом?

НБУ в останній робочий банківський день року, 28 грудня, встановив курс на рівні 23,69 гривень за долар і 26,42 гривень за євро. При цьому він діятиме до 7 січня включно.

З реальним курсом в обмінниках все складніше через те, що багато залежить від попиту і пропозиції. Данило Монін вважає, що паніка вже пройшла, тому 25 гривень за долар вже 2 січня – це реальний курс.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що курс долара буде на рівні 25 гривень.

Владислава Банків також вважає, що до 2 січня курс долара залишиться на колишньому рівні. При цьому більш серйозно ситуація може зміниться через тиждень, коли почне працювати міжбанк.

Аналітики дали прогноз курсу долара на початок 2020 року Банки суттєво підвищили курс долара на новорічні свята
Новини України курсы валютКурс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся