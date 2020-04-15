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Украинцам сообщили тревожную новость: выход из карантина отменяется

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 10:41
Украинцам сообщили тревожную новость: выход из карантина отменяется
Карантин в Украине могут продолжить (фото: РБК-Украина)

Украинцам сообщили тревожную новость о продлении карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля. Инфекция распространяется по стране очень быстро, за последние сутки количество инфицированных увеличилось на 11,2 %, это является абсолютным антирекордом. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что из-за такого стремительного роста заболеваемости, говорить об окончании карантина 24 апреля нецелесообразно. Об этом чиновник сообщил на брифинге 15 апреля.

Также Степанов призвал украинцев на Пасху (19 апреля) оставаться дома, не встречаться с родственниками и не ходить в церковь святить паски.

"В условиях антирекорда заболеваемости говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода, при каких условиях это возможно. Но это возможно, только когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости", – сказал Степанов.

Максим Степанов рассказал о возможном продлении карантина (YouTube)

Напомним, на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 заболевших коронавирусом. За прошедший день диагноз подтвердился еще у 392 украинцев.

По данным Минздрава, количество летальных случаев достигло 108. От коронавируса умерло 56 мужчин и 52 женщины.

Выздоровело 143 человека. На данный момент госпитализировано 1396 пациентов, в т.ч. 59 детей. Еще 2145 инфицированных лечатся дома на самоизоляции.

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