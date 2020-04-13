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Этот вирус не исчезнет: в ВОЗ рассказали, как долго продлится масочный режим

STYLERКоронавирус    13.04.2020 - 22:58
Этот вирус не исчезнет: в ВОЗ рассказали, как долго продлится масочный режим
Коронавирус в Украине (Фото: РБК-Украина)

В ВОЗ сделали неоднозначный прогноз о продолжение пандемии COVID-19

Коронавирус в Украине поразил уже более 3100 человек, 93 пациента скончались. Всего в мире COVID-19 был диагностирован у одного миллиона и почти 900 тысяч человек, более ста тысяч человек скончались. Медики утверждают, что самым лучшим средством защиты от заражения считается масочный режим, карантинные меры и соблюдение социальной дистанции.

В ВОЗ заявили, что ношение медицинских масок и других защитных средств может стать в ближайшее время нормой для всех жителей земного шара. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

В интервью для Today Набарро сказал, что какая-то из форм защиты для лица станет нормой для людей и на данный момент неизвестно, как долго будет нужна такая защита, так как вакцины от COVID-19 на данный момент нет и неизвестно, вырабатывается ли иммунитет от коронавируса у тех, кто уже переболел.

"Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина", - сказал Набарро.

Напомним, ранее мы писали о том, что китайские ученые спрогнозировали вторую волну пандемии коронавируса в мире на ноябрь 2020 года. Медики утверждают, что вторая вспышка будет не такой агрессивной, как первая.

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