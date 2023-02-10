"Будемо жартувати": гуморист "Кривого дзеркала" зібрався на Донбас розважати окупантів

Як російський комік підтримує окупантів

Нещодавно гуморист Мороз бідкався, що не може приїхати на Донбас, оскільки його не пускають військові через небезпеку загинути. Проте зараз, за його словами, комік веде перемовини "з керівництвом Донбасу".

"Чесно кажучи, я вже на валізах. Не дочекаюся, коли ми будемо виїжджати. Я готовий і вся моя команда", - розповів він в інтерв'ю росЗМІ.

Олександр Мороз їде на Донбас (фото: росЗМІ)

Головною ціллю своєї поїздки він вбачає розвеселити мирне населення, бо на передову поки не пускають.

"Будемо виступати поки перед мирними. На передову нас бояться пускати. Напевно, це обґрунтовано. У мене великий колектив, це справді небезпечно. Спочатку треба мирних повеселити, а потім, може, й на передову пустять!" - заявив Мороз.

Для такої нагоди гуморист навіть оновив репертуар, де тепер з'явилися частівки про фашистів. Одну з них він розповів в інтерв'ю:

"Фашисты приходили:

хотели мед отнять!

Но мы их победили,

фашисты и ушли!"

Образ Мороза для виконання частівок (фото: росЗМІ)

Олександр Мороз вважає правильним рішенням пускати російських артистів у "нові регіони". З його слів можна зробити висновок, що гуморист відкрито підтримує режим Кремля та сліпо вірить російській пропаганді.

Що відомо про Олександра Мороза

Олександр Мороз - російський гуморист та актор комедійного шоу "Криве дзеркало". Найбільше серед його ролей образів недалеких дівчат. Неодноразово брав участь у відомих російських шоу.

Жарти Олександра відрізняються засиллям клоунади та так званого "чорного гумору". Відомо, що артист був одружений шість разів, серед яких лише один офіційний шлюб.

Олександр Мороз (фото: росЗМІ)