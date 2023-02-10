"Будем шутить": юморист "Кривого зеркала" собрался на Донбасс развлекать оккупантов

Как российский комик поддерживает оккупантов

Недавно юморист Мороз жаловался, что не может приехать на Донбасс, поскольку его не пускают военные из-за опасности погибнуть. Однако сейчас, по его словам, комик ведет переговоры "с руководством Донбасса".

"Честно говоря, я уже на чемоданах. Жду не дождусь, когда будем выезжать. Я готов и все мои ребята", - рассказал он в интервью росСМИ.

Александр Мороз едет на Донбасс (фото: росСМИ)

Главной целью своей поездки он видит развеселить мирное население, потому что на передовую пока не пускают.

"Будем выступать пока перед мирными. На передовую нас пока боятся пускать. Наверное, это обосновано. У меня большой коллектив, это действительно опасно. Сначала надо мирных повеселить, а потом уже, может, и на передовую пустят!" - заявил Мороз.

Для такой возможности юморист даже обновил репертуар, где теперь появились частушки о фашистах. Одну из них он рассказал в интервью:

"Фашисты приходили:

хотели мед отнять!

Но мы их победили,

фашисты и ушли!"

Образ Мороза для выполнения частушек (фото: росСМИ)

Александр Мороз считает правильным решением пускать российских артистов в "новые регионы". По его словам, можно сделать вывод, что юморист открыто поддерживает режим Кремля и слепо верит российской пропаганде.

Что известно об Александре Морозе

Александр Мороз - российский юморист и актер комедийного шоу "Кривое зеркало". Больше всего среди его ролей образов недалеких девочек. Неоднократно участвовал в известных российских шоу.

Шутки Александра отличаются засильем клоунады и так называемого "черного юмора". Известно, что артист был женат шесть раз, среди которых только один официальный брак.

Александр Мороз (фото: росСМИ)