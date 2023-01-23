ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет три опасных периода: все даты ретроградного Меркурия 2023

Новина українською →
Понедельник 23 января 2023 19:41
Будет три опасных периода: все даты ретроградного Меркурия 2023 Что известно о ретроградном Меркурии 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Не успел Меркурий завершить свое ретроградное движение 18 января, как следует готовиться к новым периодам ретроградности. Такое явление, по мнению астрологов, может влиять на жизнь каждого из нас.

Когда ждать ретроградности планеты, и что она означает – ниже в материале Styler.

Даты ретроградного Меркурия в 2023 году

  • 21 апреля – 15 мая 2023 года.
  • 23 августа – 15 сентября 2023 года.
  • 13 декабря 2023 – 1 января 2024 года.

Что означает ретроградность планеты и почему она опасна

Ретроградный Меркурий (от лат. retrogradus – "отступает", "уходящий назад") – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурий в обратном направлении.

Это происходит из-за внутреннего положения орбиты Меркурия по отношению к орбите Земли и их орбитальному движению вокруг Солнца. Это явление связано исключительно с особенностями проекции видимого положения Меркурия на небесную сферу Земли, но это не означает, что планета действительно начинает двигаться в другую сторону.

Астрологи говорят, что этот период характеризуется энергетическим спадом и замедлением некоторых сфер жизни. Когда планета начинает обратное движение, все процессы, за которые она отвечает, тормозятся. На мгновение может показаться, что все выходит из-под контроля. Могут возникать проблемы или препятствия, которые мешают реализовывать запланированное.

В период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют быть особенно внимательными с документами. Если есть возможность, лучше отложить заключение важных контрактов. Лучше воздержаться от масштабных инвестиций и открытия бизнеса. Не стоит в этот период менять работу, жилье или отправляться в далекое путешествие.

Что может произойти в периоды ретроградности

  • Проблемы в обучении.
  • Путаница в цифрах или документах.
  • Опоздание или отмена курсировки транспорта.
  • Люди становятся более забывчивыми и рассеянными.
  • Возможны возвращения людей из прошлого.
  • Могут проявляться отрицательные черты характера.
  • Возможны ссоры и конфликты с близкими и коллегами.
  • Активизируются мошенники.

Что можно делать в это время

  • Продолжать незавершенные дела, их финализация.
  • Встречаться со старыми друзьями, знакомыми, с кем давно не удавалось встретиться.
  • Очищать организм, садиться на диеты.
  • Начинать спортивные нагрузки, тренировки.
  • Разобраться с мошенниками, конкурентами, подать заявления и жалобы в нужные инстанции.
  • Наводить порядок в вещах, выбрасывать хлам.
  • Делать мелкий ремонт, особенно – чинить то, что давно ждет ремонта.
  • Медитировать. Это очень помогает успокоить разум.
  • Читать начатые книги и завершать купленные ранее курсы, обучение.
  • Разгребать завалы, особенно цифровые: чистить телефон, ноутбук от устаревшей информации, фото.

Что нельзя делать во время Ретроградного Меркурия

В этот период избегайте рискованных финансовых операций, валютных вложений, инвестиций.

Избегайте работы с огнем, возможны пожары.

Не заключайте сделки по недвижимости и авто. Если квартира ваша, она никуда не денется, но новую покупать пока не стоит.

Не давайте никому взаймы, а также не покупайте дорогую технику.

Не начинайте путешествий, особенно дальних.

Раньше мы писали, что ждет все знаки китайского гороскопа.

Также читайте о гороскопе друидов на 2023 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрология ретроградный меркурий