Зустрічаємо Китайський Новий рік: що чекає в рік Кролика кожен зі знаків гороскопу

Китайський гороскоп заснований на віруванні в те, що кожен рік має свій тотем у вигляді тварини. Так само і людина, народжена в той чи інший рік отримує один з дванадцяти знаків. Оскільки 22 січня у світі зустрічатимуть Китайський новий рік, варто дізнатися, що чекає кожен з них у 2023 році.

Щур (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Рік Водяного Кролика принесе удачу і щастя в більшість аспектів життя представників Щура. Любовне життя розквітне, і неодружені Щури цього року можуть знайти кохання всього свого життя. Кар’єра також буде на підйомі, і це буде сприятливий час, щоб дослідити свою пристрасть. У фінансовому плані ви процвітатимете, якщо навчитеся розпоряджатися своїми грошима. У 2023 році у Щурів буде все гаразд зі здоров’ям.

Бик (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

У рік Кролика у Биків буде гарне любовне життя. Їхній зв'язок з коханим стане сильнішим, ніж будь-коли. Одиноким Бикам, можливо, доведеться почекати ще трохи. Професійне життя пройде через деяку турбулентність, але до кінця року все почне повертатися на свої місця. Рекомендуємо бути обережними з грошима в цьому році, оскільки витрати на непотрібні речі призведуть до фінансових проблем у майбутньому. З точки зору здоров’я, це буде вдалий період для Биків

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

2023 рік обіцяє рік процвітання, удачі та достатку для представників Тигра. У справах, пов’язаних з любов’ю, ви будете насолоджуватися повноцінним часом зі своїм партнером, у одиноких Тигрів також буде чудовий рік. У професійному житті чим більше людей ви зустрінете, тим більше можливостей відкриється перед вами, тому працюйте над розширенням свого кола спілкування. Вам рекомендується шукати більше джерел доходу, якщо ви хочете фінансової стабільності. З точки зору здоров'я варто бути уважними до мінливої ​​погоди і навіть при незначних захворюваннях звертатися до лікаря.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

2023 рік обіцяє сприятливі результати в більшості аспектів життя представникам знаку Кролика. Ваше любовне життя буде вдалим, особливо в першій чверті року. Однак одружені місцеві жителі цього року можуть зіткнутися з деякими проблемами. У кар’єрному плані рік буде успішним, оскільки зірки розташуються на вашу користь. Але якщо ви думаєте змінити кар'єру, то вам доведеться почекати ще рік. У фінансовому плані рік буде як хорошим, так і поганим. Ви заробите гроші, але можете їх втратити через свою необережність. Тому будьте уважними, витрачаючи гроші. Що стосується здоров'я, вам слід утриматися від авантюр, оскільки є ймовірність травм.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Уродженці знаку Дракон будуть мати подвійні відчуття в рік Кролика. Одружені представники знаку будуть насолоджуватися гарним проведенням часу зі своїми партнерами. Але якщо ви нещодавно вступили у стосунки, то можете зіткнутися з турбулентністю у вашому любовному житті. З іншого боку, самотні Дракони можуть нарешті знайти свою половинку цього року. У професійному плані ваша наполеглива праця та самовідданість допоможуть вам піднятися кар’єрними сходами. Ваші зусилля будуть визнані та винагороджені вашим босом. Фінансове життя може зазнати злетів і падінь, тому вам треба бути готовими. Щоб уникнути проблем зі здоров’ям цього року, радимо включити в свій щоденний режим фізичні вправи.

Змія (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Цей рік буде сповнений позитивних змін для представників Змій. Те, над чим ви наполегливо працювали, нарешті почне окупатися. У любовному плані цей рік буде сповнений романтики та щастя. Вам може бути важко знайти час для коханої людини, але ви можете подолати цю проблему, якщо намагатиметеся підтримувати хороший баланс між роботою та особистим життям. Конкуренція з боку колег на робочому місці може створити певну перешкоду для зростання. Тому радимо бути обережними з опонентами. У фінансовому плані рік може бути плідним, якщо ви навчитеся розрізняти витрати на важливі та менш важливі речі. Цього року вам краще не нехтувати своїм здоров'ям і звертатися за медичною допомогою в міру необхідності.

Кінь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Рік Водяного Кролика обіцяє романтичний час з вашою половинкою, який зміцнить ваш зв’язок. Самотні представники знаку також можуть знайти справжнє кохання. Що стосується кар’єри, спочатку ви можете зіткнутися з труднощами, але з часом все почне повертатися на свої місця, і ви побачите прогрес у своїй кар’єрі. Що стосується фінансового життя, то одні місяці принесуть достаток, а інші можуть принести збитки. Радимо витрачати обачно і відкладати достатньо грошей на важкі дні. Що стосується здоров’я, цього року потрібно бути особливо обережним.

Вівця (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

У рік Кролика у вихідців із роду Вівці можуть виникнути певні труднощі. Але ці виклики зроблять вас сильнішими, ніж будь-коли. Що стосується любовного життя, ви повинні утримуватися від того, щоб "задушити" свого партнера, постійно перебуваючи поруч. Що стосується кар’єри, будьте готові до великих подій. Ваша наполеглива праця буде винагороджена, а ваші навички додадуть цінності вашій кар’єрі. Фінансові проблеми можуть турбувати вас, якщо ви не навчитеся витрачати гроші з розумом. Що стосується здоров'я, є ймовірність нещасних випадків, тому ви повинні завжди бути обережними. Крім того, цього року особливо подбайте про здоров’я своїх дітей.

Мавпа (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Мавпи цього року насолоджуватимуться мирним, благословенним і щасливим періодом. Ви готові змінити життя, що дасть чудові результати. У вашому любовному житті ваші стосунки з коханим покращаться, і ви дізнаєтеся більше один про одного. Самотні вихідці зі знаку Мавпи, які не готові закохатися, не повинні засмучуватися, адже потрібна людина прийде в потрібний час. Після складного періоду падінь ваша кар’єра нарешті почне розвиватися цього року. Зосередьтеся на досягненні своїх цілей і продовжуйте рухатися в правильному напрямку, перемога буде за вами. Щоб досягти фінансової стабільності, вам доведеться проявити терпіння і уважність. Будьте уважні до свого здоров’я, оскільки в цьому році вас можуть потурбувати дрібні хвороби.

Півень (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

2023 рік принесе для представників Півня рік злетів і падінь. Одруженим представникам знаку доведеться навчитися балансувати між особистим і професійним життям, інакше це може розлютити вашого партнера. Не бійтеся вести непрості розмови, оскільки це єдиний спосіб впоратися з проблемами здоровим способом. Самотні представники знаку, які готові відкрити своє серце для кохання, можуть цього року знайти відповідного партнера. Уродженці Півня, які думають про зміну роботи чи кар’єри, мають притримуватися цього плану. Що стосується фінансової стабільності, її можна досягти, лише якщо витрачати кошти відповідно до свого бюджету. Не перевищуйте витрати та заощаджуйте на майбутні важкі дні. З точки зору здоров’я рік буде вдалим.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

У рік Водяного Кролика зірки зійдуться на користь представників Собаки. Будьте готові до удачі, успіху та достатку. У любовних справах вам рекомендують вийти із зони комфорту і спробувати щось нове. Вирушайте в романтичні прогулянки зі своїм партнером і покажіть йому, як багато він для вас значить. Ви можете отримати хороший прибуток цього року. Проте деякі Собаки можуть зіткнутися з певними труднощами на роботі, але їм рекомендується бути терплячими. Ви добре вмієте керувати своїми фінансами, тому невелика турбулентність у фінансовому житті не завадить вам цього року. Що стосується здоров’я, вам потрібно бути обачніше, інакше можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. Ведіть здоровий спосіб життя, щоб жити довго та повноцінно.

Свиня (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

У 2023 році все, на що чекали представники Свині, вони зможуть отримати. У любовних стосунках ви повинні робити те, що зробить вашого партнера щасливим, оскільки це зміцнить ваші стосунки. Нехай вони почуваються особливими та коханими. Самотні уродженці Свині також знайдуть "того самого", і це стане початком їхньої романтичної казки. У професійному плані це буде успішний рік, оскільки ваша важка праця нарешті почне окупатися. Однак діловим людям цього знаку Зодіаку слід уникати розширення свого бізнесу, оскільки ви можете зазнати збитків. З точки зору здоров’я вам слід уникати занять, які викликають стрес і напругу. Вам слід почати практикувати йогу та медитацію, а також включити здорову дієту в свій щоденний режим.