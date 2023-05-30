Буде стильно та зі смаком. Як носити леопардовий принт?

Довкола анімалістичних принтів, як леопардовий, багато стереотипів: хтось вважає їх надто провокативними, часом навіть вульгарними, проводить паралелі з різними професіями або просто має переконання, що такий принт лише для сміливих.
Про те, як і з чим носити леопардовий принт написала стилістка Яна Платонова у своєму Instagram.
За словами експертки, як з чим носити леопардовий принт, залежить від двох основних моментів:
Кольори, схожі до леопардового
Леопард дуже любить свою "рідну" палітру, тому має максимально гармонійний вигляд поруч з різними відтінками коричневого та бежевого.
Додайте чорний колір
Чорний додасть образу елегантності. Цей колір буде підсилювати сам принт, зробивши виразнішим.
Не перестарайтесь з принтом
Дві речі леопардового кольору - ця комбінація може чудово спрацювати на епатаж, але навряд стане основою класного образу для життя. Вибирайте щось одне: верхній одяг, сукню, низ, верх, взуття чи аксесуар.
Леопардові кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)
"Леопард" у повсякденному стилі
Леопард, безперечно, звір гордий, але ви можете з ним легко подружитися та зробити його більш веселим, молодіжним, повсякденним. Для цього використовуйте правило нейтралізації та додавайте спортивні елементи, худі, звичайні сорочки, кеди тощо.
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