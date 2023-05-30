Будет стильно и со вкусом. Как носить леопардовый принт?

Вокруг анималистических принтов, как леопардовый, много стереотипов: кто-то считает их слишком провокационными, иногда даже вульгарными, проводит параллели с разными профессиями или просто уверен, что такой принт только для смелых.
О том, как и с чем носить леопардовый принт написала стилистка Яна Платонова в своем Instagram.
По словам эксперта, как с чем носить леопардовый принт, зависит от двух основных моментов:
Цвета, похожие на леопардовый
Леопард очень любит свою "родную" палитру, поэтому имеет максимально гармоничный вид рядом с разными оттенками коричневого и бежевого.
Добавьте черный цвет
Черный придаст образу элегантности. Этот цвет будет усиливать сам принт, сделав более выразительным.
Не переусердствуйте с принтом
Две вещи леопардового цвета - эта комбинация может прекрасно сработать на эпатаже, но вряд ли станет основой классного образа для жизни. Выбирайте что-нибудь одно: верхнюю одежду, платье, низ, верх, обувь или аксессуар.
Леопардовые цвета (фото: instagram.com/styleguide.ua)
"Леопард" в повседневном стиле
Леопард, безусловно, зверь горд, но вы можете с ним легко подружиться и сделать его веселее, молодежнее, повседневнее. Для этого используйте правило нейтрализации и добавляйте спортивные элементы, худые, обычные рубашки, кеды и т.д.
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