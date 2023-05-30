RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет стильно и со вкусом. Как носить леопардовый принт?

Как носить леопардовый принт (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Вокруг анималистических принтов, как леопардовый, много стереотипов: кто-то считает их слишком провокационными, иногда даже вульгарными, проводит параллели с разными профессиями или просто уверен, что такой принт только для смелых.

О том, как и с чем носить леопардовый принт написала стилистка Яна Платонова в своем Instagram.

По словам эксперта, как с чем носить леопардовый принт, зависит от двух основных моментов:

  • контекста, в котором находится принт - это можно также назвать стилизацией или даже подачей
  • от самого принта: его масштабности, насыщенности, ритма и палитры.

Как носить леопардовый принт

Цвета, похожие на леопардовый

Леопард очень любит свою "родную" палитру, поэтому имеет максимально гармоничный вид рядом с разными оттенками коричневого и бежевого.

"Родные" леопардовые цвета (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Добавьте черный цвет

Черный придаст образу элегантности. Этот цвет будет усиливать сам принт, сделав более выразительным.

Леопардовый и черный цвета (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Не переусердствуйте с принтом

Две вещи леопардового цвета - эта комбинация может прекрасно сработать на эпатаже, но вряд ли станет основой классного образа для жизни. Выбирайте что-нибудь одно: верхнюю одежду, платье, низ, верх, обувь или аксессуар.

Леопардовые цвета (фото: instagram.com/styleguide.ua)

"Леопард" в повседневном стиле

Леопард, безусловно, зверь горд, но вы можете с ним легко подружиться и сделать его веселее, молодежнее, повседневнее. Для этого используйте правило нейтрализации и добавляйте спортивные элементы, худые, обычные рубашки, кеды и т.д.

Повседневный стиль (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Раньше мы писали о самой модной обуви летом 2023 года.

Также читайте, как носить модную юбку 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды