Будет стильно и со вкусом. Как носить леопардовый принт?

По словам эксперта, как с чем носить леопардовый принт, зависит от двух основных моментов:

контекста, в котором находится принт - это можно также назвать стилизацией или даже подачей

от самого принта: его масштабности, насыщенности, ритма и палитры.

Как носить леопардовый принт

Цвета, похожие на леопардовый

Леопард очень любит свою "родную" палитру, поэтому имеет максимально гармоничный вид рядом с разными оттенками коричневого и бежевого.

"Родные" леопардовые цвета (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Добавьте черный цвет

Черный придаст образу элегантности. Этот цвет будет усиливать сам принт, сделав более выразительным.

Леопардовый и черный цвета (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Не переусердствуйте с принтом

Две вещи леопардового цвета - эта комбинация может прекрасно сработать на эпатаже, но вряд ли станет основой классного образа для жизни. Выбирайте что-нибудь одно: верхнюю одежду, платье, низ, верх, обувь или аксессуар.

Леопардовые цвета (фото: instagram.com/styleguide.ua)

"Леопард" в повседневном стиле

Леопард, безусловно, зверь горд, но вы можете с ним легко подружиться и сделать его веселее, молодежнее, повседневнее. Для этого используйте правило нейтрализации и добавляйте спортивные элементы, худые, обычные рубашки, кеды и т.д.

Повседневный стиль (фото: instagram.com/styleguide.ua)