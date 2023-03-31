Стилістка показала наймоднішу спідницю 2023: як носити тренд року
Модні подіуми 2023 заполонили спідниці максі-довжини, які вдало конкурують з міді-довжиною, що так само залишається актуальною.
Як носити головний тренд року - довгу спідницю і який крій обрати, розповіла в Instagram стилістка Ната Москаленко.
Які фасони - найкрутіші
"Дуже аристократична та урочиста, вона (максі-спідниця. - Ред.) перекочувала в повсякденні образи і завдяки міксам стилей дуже добре тут прижилась", - розповідає стилістка.
Найтрендовішими фасонами спідниць є:
- спідниця-балон з підігнутим подолом,
- пряма спідниця-труба,
- спідниця з деніму від кльошу до спідниць-олівців.
Всі ці моделі добре поєднуються з трендовими бомберами, жакетами, сорочками та просто футболками.
Спідниця-балон
Такий вибір додасть вам жіночності завдяки тонкій тканині, що спадає вниз довільними складками.
Спідниця-труба
Вона підійде стильним і впевненим в собі леді з витонченою фігурою.
Денімова спідниця
Джинсові варіанти обирають справжні сміливиці. Якому би крою ви не надали перевагу, пам'ятайте - спідниця має бути максимально довгою.
Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko_
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