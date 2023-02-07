Ось що потрібно зробити, щоб страви виходили максимально корисними: алгоритм дій

Під час приготування їжі продукти втрачають свої корисні речовини. Термічна обробка руйнує та зменшує кількість вітамінів та елементів в кінцевому продукті.

Однак, отримати ту саму кількість вітамінів, як і у свіжому продукті цілком реально. Варто лише дотримуватись кількох порад.

Використовуйте мінімум рідини

Нутриціолог радить використовувати мінімум рідини для варки чи бланшування продуктів, оскільки так ми менше "розбавляємо" користь.

Важливо, що рідину, яка залишилась після приготування овочів потрібно використовувати, адже в саме ту воду "пішли" корисні речовини.

"Якщо не варите супи, звісно, п‘ємо, як бульйон чи беремо як основу для підливки", - йдеться у повідомленні.

Не виливайте бульйон

Також після приготування м'яса не потрібно виливати бульйон. На ньому можна зварити гарнір. Так вийде смачніше та поживніше. Експерт зазначається, що варити м'ясо варто на "другій воді".

Якщо ви варите або запікаєте овочі - не знімайте шкірку до приготування. Краще взагалі вживати овочі зі шкіркою наскільки це можливо.

Окрім того, готуйте овочеві рагу з мінімумом води. Це зменшить втрату вітаміну С та вітамінів групи B.

Їжте одразу після приготування

Намагайтеся з'їсти овочі в перші години після приготування. Адже при взаємодії з повітрям вітаміни з продуктів "вивітрюються".

До того ж нутриціолог радить варити овочі цілими. Нарізайте овочі вже готовими. Коли вони готуються цілими - менше піддаються впливу тепла та води.

Богдана Тарасюк зазначила, що також варто зменшити час приготування овочів, наскільки це можливо.

"Буряк, моркву, яблуко можна набагато швидше приготувати в мікрохвильовій", - додала вона.

Для приготування м'яса, птиці та риби обирайте максимально короткий час приготування. Але не варто забувати про безпеку:

Варіть або тушкуйте рибу в каструлі мінімум 20 хв від моменту закипання;

Випікайте рибу в духовці при температурі 200 градусів не менш ніж 30-40 хвилин;

Готуйте м'ясо при температурі вище 70°C.

Під час приготування овочів не можна використовувати соду. Все тому, що вона підсилює колір, але в лужному середовищі вітамін С руйнується.

До того ж не варто забувати, що варто будь-які страви готувати з кришками.