Вот что нужно сделать, чтобы блюда получались максимально полезными: алгоритм действий

Во время приготовления еды продукты теряют свои полезные вещества. Термическая обработка разрушает и уменьшает количество витаминов и элементов в конечном продукте.

Однако получить то же количество витаминов, как и в свежем продукте вполне реально. Стоит только соблюдать несколько советов.

Используйте минимум жидкости

Нутрициолог советует использовать минимум жидкости для варки или бланширования продуктов, поскольку так мы меньше "разбавляем" пользу.

Важно, что жидкость, которая осталась после приготовления овощей нужно использовать, ведь в именно ту воду "ушли" полезные вещества.

"Если не варите супы, конечно, пьем, как бульон или берем в качестве основы для подливки", - говорится в сообщении.

Не выливайте бульон

Также после приготовления мяса не нужно выливать бульон. На нем можно сварить гарнир. Так получится вкуснее и питательнее. Эксперт отмечается, что варить мясо следует на "второй воде".

Если вы варите или запекаете овощи - не снимайте кожуру до приготовления. Лучше вообще употреблять овощи с кожурой насколько это возможно.

Кроме того, готовьте овощные рагу с минимумом воды. Это снизит потерю витамина С и витаминов группы B.

Ешьте сразу после приготовления

Старайтесь съесть овощи в первые часы после приготовления. Ведь при взаимодействии с воздухом витамины из продуктов "выветриваются".

К тому же нутрициолог советует варить овощи целиком. Нарезайте овощи уже готовыми. Когда они готовятся целыми - меньше подвержены влиянию тепла и воды.

Богдана Тарасюк отметила, что также стоит снизить время приготовления овощей, насколько это возможно.

"Свекла, морковь, яблоко можно гораздо быстрее приготовить в микроволновке", - добавила она.

Для приготовления мяса, птицы и рыбы выбирайте максимальное время приготовления. Но не стоит забывать о безопасности:

Варите или тушите рыбу в кастрюле минимум 20 мин от момента закипания;

Выпекайте рыбу в духовке при температуре 200 градусов не менее 30-40 минут;

Готовьте мясо при температуре выше 70°C.

При приготовлении овощей нельзя использовать соду. Все потому, что она усиливает цвет, но в щелочной среде витамин С рушится.

К тому же не стоит забывать, что следует какие-либо блюда готовить с крышками.