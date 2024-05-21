Буде смачна і без грудочок: 7 порад від господинь, щоб манна каша не "злипалась"

Попереднє залиття крупи холодною рідиною

Перед додаванням в гаряче молоко, рекомендують залити манну крупу невеликою кількістю холодного молока або води - залежно від того, на чому її варите.

Не розмішуючи, крупу залишають на 15 хвилин - вона набирає вологу, стає пухкою, і не склеюється.

Додавання крупи у молоко до кипіння

Додавайте манну крупу не в кипляче молоко, а в злегка нагріте або холодне. Це зменшує ризик утворення грудочок, оскільки крупа не так швидко схоплюється і має час набухнути.

Попереднє просіювання манної крупи

Дехто рекомендує просіювати манну крупу перед додаванням до рідини. Це допоможе видалити грудочки, які вже є в крупі, і зробить кашу більш однорідною.

Повільне додавання крупи

Якщо ви готуєте кашу без попереднього замочування в молоці, додавайте манну крупу в каструлю тонкою цівкою, поступово, постійно помішуючи суміш. Це дозволить крупі рівномірно розподілятися і не збиватися в грудки.

Постійне помішування

Постійно помішуйте молоко під час додавання манної крупи - і якомога частіше під час готування. Це необхідно робити, щоб крупа не осідала на дно і не утворювала грудочок.

Ретельно перемішуйте кашу при додаванні крупи (скриншот / ПРОСТО СМАЧНО)

Використайте віничок для збивання

Замініть ложку для помішування на віничок. Він краще розподіляє крупу в молоці і допомагає уникнути грудочок.

Використайте блендер

Якщо все ж утворилися грудочки, можна використати блендер. Перелийте кашу в чашу приладу і збийте страву до однорідності. Це допоможе розбити будь-які грудочки.