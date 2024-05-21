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Будет вкусная и без комочков: 7 советов от хозяек, чтобы манная каша не "слипалась"

Как готовить манную кашу без комочков (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Манная каша - простой, легкий и одновременно питательный завтрак, особенно если добавить фрукты или ягоды. Однако многие избегают приготовления этой каши, или вообще чувствуют к ней сразу по одной причине - комочки в каше.

О лайфхаках в приготовлении манной каши читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт "harchi.info", YouTube-канал "ПРОСТО СМАЧНО".

Предварительное заливание крупы холодной жидкостью

Перед добавлением в горячее молоко рекомендуют залить манную крупу небольшим количеством холодного молока или воды - в зависимости от того, на чем ее варите.

Не размешивая, крупу оставляют на 15 минут - она набирает влагу, становится пышной и не склеивается.

Добавление крупы в молоко до кипения

Добавляйте манную крупу не в кипящее молоко, а в слегка нагретое или холодное. Это уменьшает риск образования комочков, поскольку крупа не так быстро схватывается и имеет время набухнуть.

Предварительное просеивание манной крупы

Некоторые рекомендуют просеивать манную крупу перед добавлением в жидкость. Это поможет удалить комочки, которые уже есть в крупе, и сделает кашу более однородной.

Медленное добавление крупы

Если вы готовите кашу без предварительного замачивания в молоке, добавляйте манную крупу в кастрюлю тонкой струйкой, постепенно, постоянно помешивая смесь. Это позволит крупе равномерно распределяться и не сбиваться в комки.

Постоянное помешивание

Постоянно помешивайте молоко во время добавления манной крупы - и как можно чаще во время приготовления. Это необходимо делать, чтобы крупа не оседала на дно и не образовывала комочек.

Тщательно перемешивайте кашу при добавлении крупы (скриншот / ПРОСТО СМАЧНО)

Используйте венчик для взбивания

Замените ложку для помешивания на венчик. Он лучше распределяет крупу в молоке и помогает избежать комочков.

Используйте блендер

Если все же образовались комочки, можно использовать блендер. Перелейте кашу в чашу устройства и взбейте блюдо до однородности. Это поможет разбить любые комочки.

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