Будет вкусная и без комочков: 7 советов от хозяек, чтобы манная каша не "слипалась"

Манная каша - простой, легкий и одновременно питательный завтрак, особенно если добавить фрукты или ягоды. Однако многие избегают приготовления этой каши, или вообще чувствуют к ней сразу по одной причине - комочки в каше.
О лайфхаках в приготовлении манной каши читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт "harchi.info", YouTube-канал "ПРОСТО СМАЧНО".
Перед добавлением в горячее молоко рекомендуют залить манную крупу небольшим количеством холодного молока или воды - в зависимости от того, на чем ее варите.
Не размешивая, крупу оставляют на 15 минут - она набирает влагу, становится пышной и не склеивается.
Добавляйте манную крупу не в кипящее молоко, а в слегка нагретое или холодное. Это уменьшает риск образования комочков, поскольку крупа не так быстро схватывается и имеет время набухнуть.
Некоторые рекомендуют просеивать манную крупу перед добавлением в жидкость. Это поможет удалить комочки, которые уже есть в крупе, и сделает кашу более однородной.
Если вы готовите кашу без предварительного замачивания в молоке, добавляйте манную крупу в кастрюлю тонкой струйкой, постепенно, постоянно помешивая смесь. Это позволит крупе равномерно распределяться и не сбиваться в комки.
Постоянно помешивайте молоко во время добавления манной крупы - и как можно чаще во время приготовления. Это необходимо делать, чтобы крупа не оседала на дно и не образовывала комочек.
Тщательно перемешивайте кашу при добавлении крупы (скриншот / ПРОСТО СМАЧНО)
Замените ложку для помешивания на венчик. Он лучше распределяет крупу в молоке и помогает избежать комочков.
Если все же образовались комочки, можно использовать блендер. Перелейте кашу в чашу устройства и взбейте блюдо до однородности. Это поможет разбить любые комочки.
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