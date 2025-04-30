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Буде ще більше драм і секретів! У розробці спіноф "Відчайдушних домогосподарок": що відомо

Середа 30 квітня 2025 18:30
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Буде ще більше драм і секретів! У розробці спіноф "Відчайдушних домогосподарок": що відомо Готується спіноф "Відчайдушних домогосподарок" (фото: кадр з серіалу)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

На знамениту вулицю Вістерія Лейн повертаються драми, скандали й секрети. Саме з такою назвою готується новий спіноф "Відчайдушних домогосподарок".

Що відомо про продовження культового серіалу 2000-х, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Deadline.

Що відомо про продовження "Відчайдушних домогосподарок"

Компанія Onyx Collective, що належить Disney, готує продовження під назвою "Вістерія Лейн". Проєктом займатимуться акторка та телепродюсерка Керрі Вашингтон та сценаристка Наталі Чайдез.

Творець "Відчайдушних домогосподарок" Марк Черрі не брав участі в презентації нового проєкту, проте, за словами джерел, він поінформований і може долучитися на певному етапі до створення.

Що відомо про новий серіал

Події розгортатимуться у тій самій локації - на вигаданій вулиці Вістерія Лейн. Тоді її знімали на студії Universal. Вона стала однією з найвідоміших телевізійних декорацій, що досі привертає увагу туристів.

"Вістерія Лейн" описують як веселий, сексуальний та похмуро-комедійний серіал з елементами драми та містики. У центрі сюжету - група з п'яти дуже різних друзів, а іноді й ворогів, які живуть на ідеальній вулиці.

Усі сусіди мають красиві будинки, розкішні сім'ї та блискучі позашляховики на під'їзній дорозі. Проте за білими парканами та усміхненими дописами в соцмережах ховаються серйозні таємниці.

Буде ще більше драм і секретів! У розробці спіноф &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;: що відомоГероїні "Відчайдушних домогосподарок" (фото: кадр з серіалу)

Наразі невідомо, чи повернуться героїні оригінального серіалу, як-от Сьюзан, Габріель чи Брі. Новий проєкт збереже атмосферу оригінального шоу.

Нагадаємо, прем’єра "Відчайдушних домогосподарок" відбулася у 2004 році на каналі АВС. Серіал отримав 8 сезонів, кожен з яких мав понад 20 серій. Лише четвертий сезон отримав 17 епізодів. Фінал проєкту відбувся у 2013 році. Сюжет розгортався навколо групи подруг Сьюзен Меєр, Лінетт Скаво, Брі Ван де Камп та Ґабріель Соліс, а також їхніх родин. Головні ролі виконали Тері Хетчер, Єва Лонгорія, Фелісіті Хаффман, Марсія Кросс та інші.

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